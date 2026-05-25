Mugnano, tessere elettorali e fac-simile con preferenze già segnate: denunciato 49enne per corruzione elettorale

Tensione durante le elezioni comunali a Mugnano, dove i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 49 anni con l’accusa di corruzione elettorale dopo un controllo effettuato all’esterno di un seggio elettorale. L’episodio è avvenuto nei pressi del seggio di via Cristoforo Colombo, dove i militari della sezione operativa di Marano e della stazione di Mugnano hanno notato uno scambio sospetto tra due persone.

Lo scambio sospetto fuori dal seggio

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 49enne, operatore ecologico già noto alle forze dell’ordine, avrebbe consegnato una tessera elettorale a un cittadino per poi tentare di allontanarsi rapidamente a bordo del proprio scooter. L’atteggiamento dell’uomo ha insospettito i militari, che sono intervenuti immediatamente fermandolo e procedendo alla perquisizione del mezzo.

Nel sottosella trovate 11 tessere elettorali

Durante il controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto nel sottosella dello scooter ben 11 tessere elettorali intestate ad altrettanti cittadini residenti a Mugnano. Insieme ai documenti sono stati sequestrati anche alcuni volantini riproducenti un fac-simile della scheda elettorale con preferenze già espresse, una sorta di guida al voto che, secondo gli investigatori, potrebbe essere collegata a un presunto tentativo di indirizzare il consenso elettorale. Al termine degli accertamenti, il 49enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria con l’accusa di corruzione elettorale.