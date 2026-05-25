Circolavano in scooter con soldi e schede elettorali fac-simile per le strade di Casandrino. Un uomo è stato denunciato e 1600 euro sono stati sequestrati.

Casandrino, fermati in scooter con 1600 euro e materiale elettorale: scattano sequestro e denuncia

Tutto è iniziato quando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caivano hanno saputo che due individui in sella due scooter percorrevano le strade di Casandrino interferendo con le attività elettorali. I militari dell’Arma si sono messi alla ricerca dei due e hanno fermato un 39enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di 1.600 euro in contanti e di materiale di propaganda elettorale (fac-simile di schede elettorali e volantini). Soldi e merce sono stati sequestrati. Sequestrato anche lo smartphone dell’uomo che è stato denunciato per corruzione elettorale.

Altro episodio a Mugnano

Ombre anche sulle elezioni di Mugnano, dove sono in corso le votazioni per la scelta del nuovo sindaco. Un 49enne – operatore ecologico – è stato denunciato per corruzione elettorale perché sorpreso in possesso di 11 schede elettorali intestate ad altrettanti cittadini e alcuni volantini fac-simile. L’uomo si aggirava all’esterno di un seggio con fare sospetto, atteggiamento che non è sfuggito all’attenzione dei carabinieri della locale Compagnia.