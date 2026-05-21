Dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata questa mattina nell’area dei Campi Flegrei, diversi sindaci dell’area nord di Napoli hanno disposto la chiusura delle scuole per consentire le verifiche tecniche sugli edifici scolastici.

Campi Flegrei: scuole chiuse a Giugliano, Qualiano, Pozzuoli e Quarto dopo la scossa di terremoto 4.4

Il sindaco di Giugliano in Campania, Diego D’Alterio, ha firmato un’ordinanza che prevede la sospensione delle attività didattiche in tutti gli istituti di ogni ordine e grado per la giornata di oggi, 21 maggio. La decisione è stata presa in via precauzionale dopo il sisma con epicentro a Pozzuoli.

Provvedimenti analoghi sono stati adottati anche nei comuni di Villaricca, Qualiano, Quarto, Bacoli e nella stessa Pozzuoli, dove le amministrazioni comunali hanno disposto controlli straordinari sugli edifici scolastici per verificare l’eventuale presenza di danni strutturali causati dalle scosse. Sospese le lezioni politiche anche nei quartieri partenopei di Bagnoli e Fuorigrotta.

La scossa, avvertita distintamente in tutta l’area flegrea e in diversi quartieri di Napoli, ha riacceso la preoccupazione dei residenti in una zona già interessata da mesi dal fenomeno del bradisismo. Al momento non risultano feriti, mentre sono in corso sopralluoghi da parte dei tecnici comunali, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.