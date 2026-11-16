Tangenziale di Napoli, controlli della Polizia: due arresti per guida in stato di ebbrezza

Due arresti e due denunce. Sono i risultati del weekend di controlli condotti dalla Polizia di Stato sulla Tangenziale di Napoli, presso la barriera autostradale “Astroni”. L’attività delle forze dell’ordine è finalizzata a prevenire fenomeni come la guida in stato di ebbrezza o l’assunzione di sostanze stupefacenti. Ciò è stato possibile anche grazie ad un laboratorio mobile messo a disposizione dalla società Tangenziale di Napoli SPA.

Complessivamente il controllo effettuato da parte dei poliziotti ha portato diversi riscontri come il controllo di 38 veicoli di cui 4 sottoposti ad un fermo assicurativo. I poliziotti hanno identificato ben 77 persone di cui due denunciate perché risultate positive all’uso di sostanze stupefacenti mentre altre due arrestate per stato di ebbrezza. In aggiunta sono state contestate 19 violazioni del Codice della Strada ed il ritiro di 6 patenti di guida.