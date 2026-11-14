Sant’Antimo, notte di controlli a tappeto: un arresto e raffica di multe per 15mila euro

Notte di controlli straordinari a Sant’Antimo, dove i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno effettuato un servizio ad “Alto Impatto” finalizzato al contrasto dell’illegalità e al rafforzamento della sicurezza sul territorio. Il bilancio dell’operazione è di un arresto, sei denunce, tre persone segnalate alla Prefettura e sanzioni per complessivi 15mila euro.

Sant’Antimo, arrestato 62enne per evasione dai domiciliari

Nel corso dell’operazione, i militari dell’Arma hanno arrestato Lorenzo Pagano, 62enne originario di Casandrino, con l’accusa di evasione. L’uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato sorpreso all’esterno della propria abitazione, in violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. L’arresto è scattato nell’ambito dei controlli effettuati durante la notte dai Carabinieri della Compagnia di Giugliano.

Sei denunce tra false generalità, guida senza patente e stato di ebbrezza

L’attività dei Carabinieri ha portato anche a sei denunce per diversi reati. Un 36enne è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere dopo essere stato trovato in possesso di una mazza da baseball. Nei guai anche due giovani di 16 e 19 anni, denunciati per aver fornito false generalità ai militari nel tentativo di eludere un controllo. I Carabinieri hanno però accertato le loro vere identità.

Per il 19enne è scattata un’ulteriore denuncia per guida senza patente, mai conseguita, con recidiva nel biennio. Analoga contestazione per un 22enne, sorpreso alla guida di un veicolo pur non avendo mai conseguito la patente. Un 32enne è stato invece denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Controlli stradali a Sant’Antimo: 15 multe e sei veicoli sequestrati

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza stradale. Durante il servizio straordinario, i Carabinieri hanno identificato 106 persone e controllato 47 veicoli, riscontrando numerose irregolarità. Complessivamente sono state elevate 15 sanzioni amministrative, per un importo totale di circa 15mila euro.

Tra le violazioni accertate figurano cinque casi di circolazione senza copertura assicurativa, due di mancata revisione, due di guida senza patente, due di mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida e uno di mancato utilizzo del casco protettivo. Nel corso delle verifiche sono stati inoltre sequestrati sei veicoli. I controlli hanno riguardato anche il contrasto al consumo di sostanze stupefacenti. Durante la notte, tre persone sono state segnalate alla Prefettura per uso di droga.