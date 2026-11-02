Frattamaggiore, controlli a tappeto: due arresti, droga sequestrata e multe a raffica

Controlli a tappeto sul territorio di Frattamaggiore e nei comuni limitrofi, dove gli agenti del Commissariato di Polizia, insieme ai militari della Guardia di Finanza, al Reparto Prevenzione Crimine Campania e alla Polizia Locale, hanno effettuato un’operazione straordinaria di controllo del territorio.

Nel corso delle attività sono state identificate 347 persone, di cui 69 con precedenti di polizia, e controllati 109 veicoli. Due mezzi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e altri tre a fermo amministrativo. Gli agenti hanno inoltre contestato 12 violazioni del Codice della Strada, per un importo complessivo di oltre 7.000 euro.

Sant’Arpino, aggredisce l’ex moglie e le porta via le chiavi dell’auto: arrestato 55enne

Tra gli interventi più significativi quello avvenuto a Sant’Arpino, dove una donna ha chiesto aiuto agli agenti durante un controllo, indicando il suo ex marito, un uomo di 55 anni che si stava allontanando in bicicletta.

Secondo quanto raccontato dalla vittima, poco prima l’uomo si sarebbe introdotto nel suo appartamento, danneggiando alcuni mobili e minacciandola. Dopo averla aggredita, si sarebbe impossessato delle chiavi della sua automobile, per poi darsi alla fuga. I poliziotti del Commissariato di Frattamaggiore hanno immediatamente avviato le ricerche, riuscendo a rintracciare e bloccare il 55enne in breve tempo.

Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso delle chiavi dell’auto sottratte alla donna, successivamente restituite alla proprietaria. Per il 55enne sono scattate le manette con le accuse di rapina, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Frattamaggiore, 20enne fermato in piazza Riscatto con cocaina e ketamina

Un secondo arresto è stato effettuato a Frattamaggiore, in piazza Riscatto, dove gli agenti hanno sottoposto a controllo un’automobile con a bordo un giovane di 20 anni. Durante gli accertamenti, il ragazzo è stato trovato in possesso di circa 4 grammi di cocaina e 1,5 grammi di ketamina, custoditi in un involucro.

Il controllo è stato quindi esteso all’abitazione in uso al giovane, dove gli agenti hanno rinvenuto diverso materiale destinato al confezionamento delle sostanze stupefacenti. Alla luce di quanto emerso, il 20enne è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.