Parco Diana verso l’abbattimento: “Le nostre sono case sane”

# Parco Diana, a Monterusciello: 30 persone rischiano di perdere la propria casa

Sei unità abitative, circa 30 persone e un futuro ancora tutto da chiarire. È la situazione che vivono da quasi due anni i residenti di Parco Diana, a Monterusciello, alle prese con un’ordinanza di sgombero che prevede l’abbattimento delle loro abitazioni.

Una vicenda lunga e complessa, iniziata quando agli inquilini è stata comunicata la necessità di lasciare le proprie case. Da allora è partita una battaglia per cercare di fare chiarezza sulla situazione urbanistica degli immobili e individuare una soluzione che potesse scongiurare l’ipotesi delle demolizioni.

Parco Diana a Monteruscelli, si torna a tremare per l’ordine di abbattimento delle sei unintà abitative. I residenti sostengono di non essere mai stati messi a conoscenza delle presunte irregolarità che oggi metterebbero a rischio le loro abitazioni. Secondo quanto riferiscono, si tratterebbe di immobili condonati e strutturalmente sicuri, ragioni per le quali ritengono ingiusto dover affrontare la prospettiva di uno sgombero e dell’abbattimento.

Una trattativa che sembrava vicina a una soluzione

Negli ultimi mesi sembrava possibile arrivare a un punto d’incontro. I residenti raccontano di aver intravisto uno spiraglio, con un confronto che lasciava sperare in una soluzione alternativa alla demolizione. Una prospettiva che aveva restituito un po’ di serenità alle famiglie, convinte di poter finalmente mettere fine a un’incertezza che si trascina ormai da troppo tempo.

Ma oggi la preoccupazione torna a farsi sentire. I tempi si stringono e per le sei famiglie coinvolte il rischio di dover abbandonare le proprie abitazioni resta concreto.

L’appello dei residenti: «Dateci voce»

Al Parco Diana ci sono persone che chiedono risposte e soprattutto certezze. Uomini, donne e famiglie che da quasi due anni vivono con il timore di perdere la propria casa e che ora si rivolgono alle nostre telecamere per portare la loro storia all’attenzione pubblica. La richiesta è quella di riaprire il confronto, fare chiarezza sulla vicenda e individuare una strada che tenga conto della situazione degli immobili e delle conseguenze che un eventuale abbattimento avrebbe sulla vita di circa 30 persone.