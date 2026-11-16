Rione Solfatara a Pozzuoli, calcinacci sul letto dopo la scossa di 2.6. “Rischiamo la vita”. Angela Tufano, portavoce del rione Solfatara, che dal 2024 si batte per le famiglie con le case danneggiate dal bradisismo. Una battaglia condivisa con altri residenti e comitati, arrivata fino a Roma, che oggi la porta a una nuova decisione: lasciare la propria abitazione e delocalizzarsi, come previsto dal Decreto Campi Flegrei.

Rione Solfatara a Pozzuoli, Angela e sua madre con un rientro firmato

Dopo il terremoto del 31 luglio, Angela aveva ricevuto una lettera ufficiale di rientro, firmata dal sindaco di Pozzuoli, che consentiva a lei e alla madre di 89 anni di tornare a casa. Nonostante il via libera, non si era sentita tranquilla e, pur potendo contare su una pensione esigua, aveva scelto di affittare un appartamento a Monterusciello per 600 euro al mese. Il rientro, infatti, avrebbe comportato la sospensione del CAS, rendendo ancora più difficile sostenere quella spesa.

I timori si sono purtroppo rivelati fondati. Dopo aver trascorso una notte nella loro abitazione, una nuova scossa, di magnitudo 2.6, ha fatto cadere pezzi di muro proprio sul letto dove dormivano entrambe, aprendo anche crepe più profonde sulle pareti.

Viglili del fuoco e tecnici dichiarano inagibile l’intero palazzo

La donna ha chiamato i Vigili del Fuoco che hanno effettuato un sopralluogo. I controlli hanno portato alla chiusura dell’abitazione e alla dichiarazione di inagibilità dell’intero palazzo. Ora Angela attende che vengano accertate le responsabilità di quel rientro autorizzato.