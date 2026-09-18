Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattamaggiore, Frattaminore, Arzano e Casandrino. Il bilancio finale parla di un’attività commerciale sanzionata, due denunce, un arresto e 8mila euro di contravvenzioni.

Controlli della Polizia tra Frattamaggiore, Arzano e Casandrino: un arresto, due denunce e 8mila euro di sanzioni

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto di personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 158 persone, di cui 41 con precedenti di polizia e due denunciate per furto di energia elettrica, controllato 76 veicoli e contestato 8 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, per mancata revisione periodica, mancata esibizione dei documenti di circolazione e guida di veicolo sottoposto a fermo amministrativo, elevando sanzioni amministrative per un totale di oltre 8.000 euro.

I poliziotti hanno altresì controllato due esercizi commerciali ed uno di questi è stato sanzionato amministrativamente per la mancata esposizione del listino prezzi; inoltre, sono state controllate 4 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.

19enne in manette per droga

Infine, nell’ambito dei medesimi servizi, i poliziotti, nel transitare in via Pasquale D’Antonio, all’angolo con via Chiacchio a Casandrino, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, stava cedendo qualcosa ad un’altra persona che si è poi allontanata frettolosamente, facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti l’hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 5 involucri di marijuana, di un coltello pieghevole con la lama di 17 cm e di 20 euro. Per questo il soggetto, un 19enne, è stato tratto in arresto per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.