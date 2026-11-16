Presunti abusi su un 13enne nel napoletano: arrestato allenatore di una scuola calcio

Un allenatore di 48 anni, in servizio presso una scuola calcio della provincia di Napoli, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore di 14 anni. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.

La denuncia dei genitori e le indagini della Squadra Mobile

L’inchiesta è partita lo scorso agosto, quando i genitori di un ragazzo, all’epoca tredicenne, si sono rivolti alle forze dell’ordine denunciando presunti abusi ripetuti da parte dell’allenatore. Le indagini sono state condotte dalla quarta sezione della Squadra Mobile di Napoli, specializzata nei reati ai danni dei minori, sotto il coordinamento della Procura di Napoli, sezione dedicata ai delitti contro le persone vulnerabili.

Le accuse all’allenatore durante i viaggi in auto

Secondo la ricostruzione accusatoria, il 48enne avrebbe approfittato dei momenti in cui accompagnava il giovane da solo in automobile lungo il tragitto da e per la scuola calcio. In quelle circostanze avrebbe costretto il minore a subire ripetuti contatti di natura sessuale. Gli elementi raccolti sono stati valutati dal gip come gravi indizi a sostegno della misura cautelare. L’identità del ragazzo e qualsiasi elemento che possa consentirne il riconoscimento non vengono divulgati a tutela della vittima minorenne. Gli investigatori stanno svolgendo ulteriori verifiche per accertare se vi siano altri giovani che possano aver subito condotte analoghe. Allo stato non sono stati comunicati ulteriori episodi accertati. Il 48enne è sottoposto a indagini.

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