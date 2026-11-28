Roberta, concorrente di “Affari Tuoi” su Rai1, è stata offesa sui social per aver detto di essere di Varcaturo, in provincia di Napoli. A Roberta chiedo scusa per le offese dei miei concittadini. Si può non essere d’accordo, ma non si può mai mancare di rispetto.

La vicenda non ci racconta nulla di nuovo. A Giugliano da tempo vivono diverse comunità mal integrate tra loro. I nativi di Giugliano e quelli arrivati da Napoli. Il centro e la zona mare. Lo scontro riguarda sempre gli stessi temi. Chi è venuto a vivere a Giugliano si sente abbandonato e trascurato. Chi ci abita da sempre non si ritrova più in una città alla deriva e senza identità. Da tempo, in zona mare, alcune persone pensano a una scissione. Un’idea senza senso, visti i tempi e viste le conseguenze.

Giugliano ha una storia che va rispettata. Ignorarla significa comportarsi da invasori. Allo stesso modo, non capire il malessere di chi si sente abbandonato e continuare a etichettare come «napoletani» coloro che vivono qui da anni è una pratica ridicola quanto il razzismo.

Giugliano, per anni maltrattata da tutto e da tutti, negli ultimi mesi riceve maggiore attenzione dalle istituzioni regionali e nazionali per il solo fatto di essere, per numero di abitanti, la seconda città della Campania. Dividerla ci toglierebbe l’unica forza che abbiamo oggi.

La classe politica dovrebbe sfruttare questa condizione per battere più forte i pugni sul tavolo e chiedere, per la più grande città d’Italia che non sia capoluogo di provincia, ciò che le spetta: più risorse, più uomini, più considerazione.

Solo con maggiori risorse si potrebbe lavorare anche sul disagio sociale che mette ancora nuovi e vecchi giuglianesi gli uni contro gli altri. Negli anni si è provato a fare qualcosa per avvicinare queste comunità, ma come al solito ci si è persi nelle buone intenzioni.

I nostri politici non possono farsi vedere sul litorale solo in campagna elettorale. Possono convocare lì le sedute del Consiglio comunale, aprire uffici adeguati ad accogliere il pubblico e organizzare una rete di trasporti che unisca il centro e il litorale. Giugliano non può più rimandare questa riflessione. Vuole diluirsi nella città metropolitana o vuole essere davvero la seconda città della Campania?

Io ho la mia idea. Giugliano è una e i giuglianesi sono tanti. Dovremmo tutti fare lo sforzo di capirci di più per creare una grande Giugliano.