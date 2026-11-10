Giugliano, crisi del commercio in centro storico: quali sono le prospettive del rilancio?

A Campania Oggi si parla di Giugliano e, in particolare, della situazione del commercio nel centro storico, tra Via Roma e Corso Campano con Eliseo Verde, presidente di Confcommercio Giugliano, e Alfonso Sequino, assessore al Commercio.

Presidente, tra Via Roma e Corso Campano ci sono numerose attività chiuse. Fa rabbia vedere un corso che conserva eccellenze e attività importanti, ma che presenta tante saracinesche abbassate. Qual è oggi la situazione del commercio nel centro storico?

ELISEO VERDE: “La situazione del commercio a Giugliano, almeno per quanto riguarda il centro storico, si racconta da sola. C’è tantissimo da riflettere, ma purtroppo c’è poco da leggere in termini di risultati. Il problema principale, secondo me, è la sfiducia che i commercianti hanno maturato negli ultimi anni. È una situazione che viene da lontano e che ha lasciato il commercio senza comprendere fino in fondo l’importanza e la forza che potrebbe avere per il centro e per tutto il territorio. Questa sfiducia si è vista anche recentemente, in occasione del lavoro che abbiamo portato avanti insieme all’assessore per gli interventi di via Aniello Palumbo. Abbiamo riscontrato la presenza di pochi commercianti. Questo fa rabbia, perché ci chiediamo perché non ci sia maggiore aggregazione.

Bisogna ricucire il rapporto tra le attività commerciali. Le persone e le energie ci sono, ma spesso sono isolate. Dobbiamo creare una rete e lavorare insieme.

Presidente, il problema dei negozi sfitti resta centrale. Come si può convincere un nuovo imprenditore ad aprire un’attività nel centro storico? E perché i cittadini di Giugliano e quelli dei comuni vicini non scelgono più il centro per fare acquisti?

ELISEO VERDE: Dobbiamo innanzitutto chiederci perché il giuglianese oggi non spende più nel centro storico e perché anche le persone provenienti dai comuni vicini non arrivano più a Giugliano. Sono domande alle quali dobbiamo dare delle risposte concrete.

Per quanto riguarda le saracinesche chiuse, è fondamentale creare un flusso di persone che torni a frequentare il centro. Solo in questo modo possiamo attirare l’attenzione di nuovi imprenditori e convincerli a investire. Servono interventi culturali, logistici e iniziative capaci di rendere nuovamente attrattiva questa parte della città. Inoltre, sarebbe importante introdurre agevolazioni fiscali, come una No Tax Zone, per dare un aiuto concreto a chi decide di aprire una nuova attività.

Assessore, la situazione del centro storico è sotto gli occhi di tutti. Lei ha parlato della necessità di una riqualificazione complessiva. Quali sono le principali criticità e su quali interventi state lavorando?

ALFONSO SEQUINO: Innanzitutto vorrei partire da una considerazione fatta dal presidente Verde: lo sconforto dei commercianti è assolutamente comprensibile. Il nostro centro storico oggi è spopolato. La differenza rispetto ad altre zone commerciali di Giugliano è proprio questa: in quelle aree il commercio riesce a resistere perché ci sono persone che continuano a viverle. Pensiamo all’incrocio tra via Oasi, a Varcaturo, all’area che va da via Primo Maggio verso via Innamorati e anche alla parte superiore di Corso Campano.

In queste zone il commercio vive perché c’è una popolazione residente. Il centro storico, invece, ha bisogno di una riqualificazione generale. Ci sono ruderi, palazzi abbandonati, strade in cattive condizioni ed edifici che necessitano di interventi.

Quando sono arrivato all’assessorato, all’inizio del mandato, avevo già individuato alcune priorità.

Le azioni più importanti riguardano la sicurezza, la riqualificazione urbana e la capacità di rendere la città moderna e attrattiva. Dobbiamo renderla anche più bella e, perché no, instagrammabile. Abbiamo inoltre bisogno di eventi che riportino le persone a passeggiare nel centro storico. Prima ancora del commercio, dobbiamo restituire vita a questa parte della città.

In questo anno ci siamo concentrati soprattutto sulla progettazione e sulla ricerca di finanziamenti. Quando sono arrivato, ho verificato i capitoli di bilancio e ho trovato zero euro destinati al commercio. È evidente che amministrare una delega così importante senza risorse economiche è molto difficile.

Assessore, veniamo a una questione che torna sempre quando parliamo di Corso Campano: la ZTL. Si farà?

ALFONSO SEQUINO: Io sono assolutamente favorevole alla ZTL e alle isole pedonali. L’ho sempre sostenuto pubblicamente. Ma bisogna capire che una ZTL può funzionare soltanto quando esistono tutti i servizi necessari a supportarla.

In questo momento Giugliano non è ancora pronta a sostenere completamente questo passaggio. Abbiamo anche altri interventi in programma, come i lavori di via Aniello Palumbo, che inevitabilmente avranno ripercussioni sulla viabilità cittadina.

Inoltre, il centro storico non è ancora sufficientemente riqualificato per poter attivare definitivamente una ZTL.

Il percorso amministrativo è stato avviato negli anni precedenti e arriverà a compimento. Sarà poi compito dell’amministrazione gestire gradualmente l’attivazione. L’idea è quella di iniziare con alcuni percorsi sperimentali, che potrebbero riguardare i fine settimana, per poi procedere progressivamente verso un’attivazione definitiva. Naturalmente tutto questo dovrà essere accompagnato da una serie di iniziative per rendere il centro nuovamente attrattivo.

Parliamo del Distretto Urbano del Commercio. È stato presentato e ha un nuovo presidente, Giulio Cacciapuoti. Quali opportunità può offrire concretamente questo strumento alla città?

ALFONSO SEQUINO: Il Distretto Urbano del Commercio è un progetto importante, che era stato avviato negli anni precedenti e che abbiamo finalmente completato dal punto di vista amministrativo. Ci sono voluti diversi mesi per arrivare a questo risultato e l’ultimo soccorso istruttorio è stato completato la settimana scorsa.

Oggi abbiamo a disposizione:

170.000 euro di finanziamento della Regione Campania.

42.500 euro di cofinanziamento comunale.

2.500 euro di finanziamento privato proveniente direttamente dal Distretto.

Il progetto prevede diverse attività: riqualificazione, eventi e animazione commerciale.

Ringrazio tutte le associazioni e le sigle del commercio che hanno partecipato, perché il progetto è stato costruito attraverso il contributo di numerosi soggetti. Abbiamo previsto dodici eventi nell’arco di un anno, distribuiti sia nel centro storico sia nella fascia costiera, in particolare a Varcaturo e Licola Mare. Ma non ci saranno soltanto eventi. Abbiamo pensato anche a interventi digitali e innovativi, con l’obiettivo di rendere alcune aree della città più attrattive.

Assessore, può fare qualche esempio concreto di queste iniziative? Si è parlato anche di Umbrella Street, illuminazione e videoproiezioni.

ALFONSO SEQUINO – RISPOSTA: Certamente. Stiamo valutando proprio in queste ore alcune soluzioni insieme ai componenti del Distretto Urbano del Commercio.

L’obiettivo è creare alcune aree particolarmente attrattive e riconoscibili.

Un esempio potrebbe essere proprio quello dell’Umbrella Street, una strada caratterizzata da ombrelli colorati sospesi, che possa diventare un punto di interesse e richiamare visitatori.

Abbiamo pensato anche a installazioni luminose e a una serie di videoproiezioni per valorizzare le chiese e i palazzi storici della città.

L’idea è quella di proporre ogni mese un tema differente. Per esempio, a febbraio potremmo dedicare le installazioni al mese dell’amore.

Vogliamo utilizzare questi strumenti per valorizzare le bellezze del nostro territorio e far tornare le persone a vivere il centro storico.

Subito dopo la trasmissione avremo una riunione con i componenti del Distretto per entrare finalmente nella fase operativa.

Assessore, il presidente Verde ha evidenziato il problema dei negozi sfitti. Lei ha illustrato una serie di progetti per rendere il centro più bello, sicuro e attrattivo. Ma per riaprire i negozi serve anche un sostegno economico. La No Tax Zone potrebbe rappresentare una soluzione?

ALFONSO SEQUINO: La Commissione consiliare competente ha già predisposto un regolamento per la No Tax Zone.

Il provvedimento riguarda alcune categorie di attività, in particolare i giovani fino ai 35 anni e le nuove aperture all’interno delle aree del Distretto Urbano del Commercio. Sono state stabilite regole precise che consentiranno di concedere agevolazioni fiscali nei primi anni di attività a chi decide di investire sul nostro territorio. Il documento è già pronto e sarà sottoposto ai prossimi Consigli comunali.

Una volta approvato, potrà diventare operativo e rappresentare un incentivo concreto per chi vuole aprire una nuova attività a Giugliano.

Assessore, chiudiamo con il tema della sicurezza. Senza sicurezza è difficile convincere le persone a frequentare il centro storico e i commercianti a investire. Che cosa state facendo?

ALFONSO SEQUINO: La sicurezza è uno degli aspetti fondamentali per il rilancio del centro storico.

Abbiamo avviato un nuovo servizio, chiamato Movida Sicura, che prevede uno sforzo da parte della Polizia Municipale e dell’amministrazione per garantire maggiori controlli sul territorio. In questa prima fase, una volta a settimana, la Polizia Municipale interviene nel centro storico con specifici controlli.

È un primo passo, al quale si aggiungerà il potenziamento dell’organico. Attualmente abbiamo previsto l’assunzione di nove nuovi agenti della Polizia Municipale, che si aggiungeranno alle 42 unità già presenti. L’obiettivo è aumentare la capacità di controllo del territorio e garantire maggiore sicurezza.

Perché la sicurezza è una delle condizioni fondamentali per far tornare le persone a frequentare Corso Campano e per consentire alle attività commerciali di lavorare serenamente.