Prosegue il nostro approfondimento sulla mobilità sostenibile nell’area nord di Napoli. A Campania Oggi, con il prof. Montella, affrontiamo i temi del trasporto pubblico, della sicurezza stradale, della mobilità intermodale, delle piste ciclabili e delle Zone 30, analizzando le possibili soluzioni per rendere il territorio più accessibile, sicuro e sostenibile.

Mobilità sostenibile a nord di Napoli: intervista al professor Montella

Perché è importante incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, anche in relazione alla sicurezza delle persone?

Sembra paradossale, perché spesso si considera il mezzo pubblico come una forma di mobilità meno nobile rispetto all’automobile. In realtà non è così: è la forma più sicura, perché abbiamo conducenti professionisti e siamo quindi nelle mani di persone preparate, anziché di automobilisti improvvisati. Bisogna considerare anche che il mezzo pubblico dispone spesso di corsie riservate, ha una maggiore visibilità da parte degli altri utenti della strada e possiede una massa superiore.

C’è poi un altro aspetto fondamentale, quello della sostenibilità. Una persona in automobile occupa circa 10 metri quadrati, ai quali bisogna aggiungere gli spazi circostanti. In un autobus, invece, possono viaggiare anche 50 o 100 persone in uno spazio relativamente piccolo. Questo significa ottimizzare gli spazi, utilizzare un solo motore anziché cento e produrre quindi meno emissioni. Naturalmente, per ottenere questi benefici, dobbiamo utilizzare il trasporto pubblico. Se abbiamo cento autobus che circolano con un solo passeggero, i costi ricadono comunque sulla collettività, ma non otteniamo tutti i vantaggi possibili.

La soluzione vincente è l’intermodalità: possiamo utilizzare il trasporto pubblico e portare con noi un monopattino o, in futuro, anche una bicicletta.

Come si può incentivare la mobilità intermodale e dare ai cittadini la possibilità di utilizzare mezzi sostenibili come biciclette e monopattini?

Servono innanzitutto delle soste e delle aree attrezzate dove poter lasciare le biciclette, sia nel luogo di partenza sia in quello di destinazione. Pensiamo ad Amsterdam, per avere un esempio molto significativo: il parcheggio delle biciclette è una realtà enorme, con strutture multipiano impressionanti.

Naturalmente non dobbiamo raggiungere necessariamente quei livelli, perché non abbiamo gli stessi volumi di mobilità. Tuttavia, più realizziamo infrastrutture di sostegno, più incentiviamo l’utilizzo della bicicletta.

Le infrastrutture devono anche essere protette, perché il ciclista non sempre si sente sicuro quando circola insieme alle automobili, soprattutto nelle strade caratterizzate da velocità e volumi di traffico elevati.

Oggi le biciclette elettriche stanno sostituendo in parte i motorini, soprattutto tra i giovani che le utilizzano per andare a scuola. Quali vantaggi offrono?

Mi permetto di fare un’osservazione. C’è un equivoco molto diffuso, soprattutto negli ultimi tempi, su che cosa sia effettivamente una bicicletta. Il Codice della Strada è molto preciso. Esiste la bicicletta muscolare e la bicicletta a pedalata assistita.

La pedalata assistita significa che, quando smettiamo di pedalare, la bicicletta smette di assisterci. Significa che a 25 chilometri orari il motore non fornisce più assistenza e che la bicicletta non deve partire autonomamente.

Molti mezzi che vediamo circolare, invece, non sono biciclette: sono molto più potenti dei ciclomotori di cui parlavamo prima.

Pensiamo ai vecchi motorini: ormai vediamo biciclette elettriche molto più potenti, mentre quei vecchi ciclomotori avevano ruote più piccole e andavano molto più piano. Il problema è che utilizziamo vere e proprie moto sui marciapiedi. Questo non va bene, anche perché spesso vengono effettuate modifiche illegali che mettono a rischio la sicurezza.

Ieri mattina, per esempio, vedevo un mezzo di questo tipo con tre persone a bordo in via Partenope, in un’area pedonale.

Il sistema della bicicletta elettrica è positivo, ma bisogna evitare le derive: sì alla bicicletta a pedalata assistita, non alla moto utilizzata come se fosse una bicicletta.

Avete studiato molto la Circonvallazione Esterna, un’arteria importante dell’area nord di Napoli, che attualmente è dedicata soprattutto agli automobilisti. Ci sono pochissimi marciapiedi e praticamente nessuna pista ciclabile. Che cosa si potrebbe fare per renderla più accessibile anche al trasporto pubblico?Abbiamo realizzato uno studio formale, consegnato alla Città Metropolitana, nel quale la SP1, cioè la Circonvallazione Esterna, rappresenta uno degli elementi fondamentali.

Innanzitutto bisogna considerare che la Circonvallazione Esterna è composta da più strade e attraversa situazioni completamente differenti, anche se dal punto di vista amministrativo viene considerata un’unica infrastruttura.

Ci sono tratti più periferici, altri più urbani e altri ancora che svolgono principalmente una funzione di scorrimento per la mobilità più veloce. Per questo motivo deve essere trattata in maniera differente, adattando gli interventi alle caratteristiche dei singoli tratti.

Abbiamo proposto diversi interventi di miglioramento infrastrutturale. Bisogna però considerare anche l’altra faccia della medaglia: se vogliamo migliorare la mobilità e la sicurezza, dobbiamo accettare che qualcuno possa anche perdere qualcosa.

Per esempio, proprio qui vicino possiamo vedere una rotatoria con numerosi accessi commerciali al centro. Ma l’accesso commerciale, per definizione, non dovrebbe trovarsi direttamente in un’intersezione. Se vogliamo migliorare la mobilità, alcuni accessi devono essere spostati sulle strade secondarie, evitando di interferire con la viabilità principale.

Oltre alle automobili e alle biciclette, bisogna pensare anche ai pedoni. Come dovrebbe essere organizzata la mobilità pedonale?

Dobbiamo pensare alla mobilità pedonale in maniera completamente nuova. Mi chiedo: chi accetterebbe di percorrere un’autostrada che da tre corsie diventa improvvisamente zero? Nessuno prenderebbe un’autostrada del genere.

Eppure tutti noi siamo pedoni e utilizziamo percorsi pedonali e marciapiedi che improvvisamente terminano. Siamo costretti ad adattarci, camminando un po’ sul marciapiede e un po’ in mezzo alle automobili, fino a raggiungere la destinazione.

Il percorso pedonale, invece, dovrebbe essere continuo.

Questo significa investire, ma anche cambiare il modo in cui concepiamo la città. Il marciapiede non deve essere considerato una piccola striscia della strada: deve diventare uno spazio centrale della vita urbana.

Dobbiamo pensare alla vivibilità del pedone, che significa anche possibilità di creare relazioni sociali, migliorare la città, avere spazi verdi e luoghi di interazione. Più ci vediamo e più abbiamo occasioni di interagire.

Il marciapiede dovrebbe essere organizzato in diverse parti. Una parte è destinata alle facciate e alle attività commerciali: se un negozio apre una vetrina o una porta, naturalmente quello spazio deve essere considerato.

Poi c’è la parte più importante, quella destinata al passaggio, che deve essere completamente libera da ostacoli.

Una persona che utilizza una sedia a rotelle ha bisogno di circa 90 centimetri per camminare e di un metro e mezzo per poter effettuare una manovra e tornare indietro. Se abbiamo una persona in sedia a rotelle e un’altra che procede in senso opposto, serve uno spazio di circa un metro e mezzo, ma deve essere uno spazio continuo. Non possiamo avere un metro e mezzo di slalom, come potrebbe fare un ragazzo di 18 anni in perfette condizioni fisiche.

Nell’area nord di Napoli mancano soprattutto le piste ciclabili. Tra l’altro, si tratta di una delle poche zone della provincia di Napoli completamente pianeggianti, dove la bicicletta potrebbe facilitare gli spostamenti e l’integrazione tra mezzi di trasporto attualmente scollegati. Che cosa ne pensa?

In questo senso ho una particolare premura: la pista ciclabile non deve essere realizzata soltanto in relazione al finanziamento disponibile. Non possiamo pensare che, siccome abbiamo ottenuto un finanziamento, realizziamo 200 metri di pista ciclabile e abbiamo risolto il problema. Il trasporto è un sistema.

Oggi vengono messi a disposizione finanziamenti per realizzare piste ciclabili, ma spesso i Comuni, pur di utilizzare quei soldi, costruiscono piste senza una vera logica, magari in luoghi dove nessuno andrebbe mai in bicicletta. Oppure realizzano percorsi che a un certo punto finiscono su una strada ad alta percorrenza o addirittura contro un muro. Bisogna realizzare percorsi continui e pensare che ogni infrastruttura sia parte di una rete, non un elemento isolato. La mobilità funziona come una rete di relazioni sociali: non è una singola relazione a funzionare, ma è l’intera rete.

La sicurezza del ciclista aumenta notevolmente quando esiste una protezione, possibilmente attraverso cordoli e separatori, laddove lo spazio lo consente. In questo modo si riduce l’interazione con le automobili.

Lei dirige un laboratorio universitario dedicato alla sicurezza stradale e la Città Metropolitana ha investito molto nelle campagne di sensibilizzazione. Che cosa possiamo dire ai cittadini, considerando che purtroppo registriamo frequentemente incidenti, spesso anche mortali?

Possiamo dire che la sicurezza è una responsabilità condivisa e che siamo tutti protagonisti. Immaginiamo un film nel quale ognuno ha una parte principale: sulla strada non esistono comparse. Chiunque utilizzi la strada non è una comparsa. Qualsiasi ruolo si ricopra, si è uno degli attori principali. Ognuno di noi deve quindi assumersi una piccola responsabilità.

Se siamo adulti, dobbiamo essere responsabili nei confronti dei nostri figli. Se siamo giovani, dobbiamo esserlo nei confronti di noi stessi. Qualche volta, però, sono proprio gli adulti a trasmettere messaggi sbagliati.

Con le campagne di sensibilizzazione abbiamo osservato un effetto molto forte: sono spesso i più giovani a sensibilizzare gli adulti.

Mi è capitato di sentire un ragazzo dire al padre: «Papà, tu hai la responsabilità della mia vita, quindi non puoi correre con la moto perché io sono con te. Se mi succede qualcosa, sei tu il responsabile». Questo cambia completamente il modo di pensare.

Non devo più pensare soltanto a correre e arrivare velocemente, ma devo ricordarmi che sto viaggiando con mio figlio e che, per proteggerlo, è meglio fermarmi a un incrocio e arrivare un minuto dopo.

Un altro tema importante riguarda le Zone 30, che nelle nostre zone possono sembrare quasi futuristiche. Si è discusso molto della loro utilità: qualcuno le considera inutili, altri ritengono che possano danneggiare il traffico e il commercio. Lei che cosa ne pensa?

Le Zone 30 non sono dannose per i trasporti e non sono dannose per il commercio. Devono però essere progettate.

Una Zona 30 non è un semplice atto amministrativo: è un progetto di città. Significa realizzare percorsi pedonali più ampi e prevedere, all’inizio e alla fine della zona, delle vere e proprie porte di accesso. Sono sistemi di discontinuità che segnalano il cambiamento dell’ambiente urbano.

Può cambiare la pavimentazione, possono cambiare i colori, può aumentare la presenza di verde e di alberi. Dobbiamo avere più spazio per tutte le utenze deboli e più spazio condiviso. Quindi una Zona 30 significa creare aree con una destinazione e un’organizzazione differenti. Possiamo dire che le Zone 30 sono aree nelle quali l’automobile non è più l’unica protagonista della città. Torniamo a prenderci il nostro spazio, mentre l’automobile può circolare ma deve rispettare determinate regole e prestare maggiore attenzione.