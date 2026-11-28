Dai video virali sui social agli arresti domiciliari. Pasquale Parisi, noto su TikTok con lo pseudonimo di Paky Kore, è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta su una presunta truffa ai danni di una donna in provincia di Cuneo. Insieme a lui è finito ai domiciliari Francesco Cannella, originario di Nocera Inferiore. Il gip del Tribunale di Cuneo ha convalidato gli arresti dei due indagati, disponendo per entrambi la misura cautelare dei domiciliari. La Procura aveva invece chiesto la custodia in carcere.

La truffa del falso carabiniere

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’episodio risale allo scorso 24 novembre. La vittima sarebbe stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un carabiniere del comando di Fossano, facendole credere che il marito fosse coinvolto in accertamenti relativi a una rapina commessa a Torino.

La donna sarebbe stata indotta a consegnare i propri gioielli attraverso una messinscena nella quale sarebbe stato utilizzato anche un falso verbale di perquisizione. A ritirare materialmente i preziosi presso l’abitazione della vittima sarebbe stato Cannella. Poco dopo è scattato l’intervento delle forze dell’ordine.

Nella disponibilità di Parisi sarebbe stata rinvenuta una borsa contenente due paia di orecchini, due bracciali, una collana e due orologi, dei quali, secondo quanto emerge dall’ordinanza, non sarebbe stata giustificata la provenienza. Il giudice ha ravvisato il rischio di reiterazione del reato.

Chi è Paky Kore

Molto conosciuto dal pubblico napoletano, Parisi ha conquistato la popolarità sui social attraverso video di vita quotidiana e tormentoni in dialetto, tra cui il celebre «Nun ‘o voglio piastrato». Sui suoi profili conta di più di 400mila followers. Il tiktoker è assistito dall’avvocato Giuseppe Gallo.