Gravissimo incidente nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 novembre lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, all’altezza di Acerra-Afragola. Lo scontro, avvenuto per cause ancora da chiarire, ha coinvolto due automobili al chilometro 750, nel tratto compreso tra il nodo A1/A16 e quello di Acerra-Afragola, in direzione Roma. Le prime informazioni fanno temere un bilancio drammatico, con due possibili vittime e una persona ferita.

Incidente sull’A1 ad Afragola: soccorsi nella notte

L’allarme è scattato poco dopo le 2. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e il personale del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Le verifiche dovranno chiarire come siano entrate in collisione le due vetture e accertare definitivamente le condizioni delle persone coinvolte.

Traffico ripristinato dopo le code verso Roma

L’incidente ha avuto conseguenze anche sulla viabilità. Nelle prime ore del mattino l’incidente ha causato disagi alla circolazione nel tratto tra l’allacciamento con l’A16 e Acerra-Afragola, in direzione Roma. Poco prima delle 8:45 Autostrade per l’Italia ha comunicato la conclusione delle turbative legate all’incidente e il ripristino del transito su tutte le corsie disponibili. La circolazione è quindi tornata regolare nel tratto interessato dal sinistro.

Accertamenti sulla dinamica dello schianto

Restano da ricostruire le cause dell’incidente e il bilancio definitivo. Saranno gli accertamenti della Polizia Stradale a stabilire la sequenza degli eventi che ha portato allo scontro tra le due auto. Dalle prime informazioni raccolte le due vittime viaggiavano a bordo della stessa auto, un veicolo elettrico che poi avrebbe preso fuoco. A bordo dell’altra macchina, invece, viaggiava il ferito: si tratterebbe di un 20enne di Cardito. Lo stesso tratto di autostrada fu già teatro di un altro grave incidente avvenuto nel 2019 in cui persero la vita altre due persone.