Come superare le difficoltà dei trasporti nell’area nord di Napoli e costruire una rete capace di collegare davvero i comuni tra loro e con il capoluogo? È il tema della seconda puntata del percorso di approfondimento sulla mobilità sostenibile promosso da Campania Oggi in collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli. Ospite in studio il professor Bifulco, esperto di ingegneria dei trasporti, che ha analizzato le principali criticità infrastrutturali del territorio e le prospettive offerte dal progetto delle Gronde est e ovest. Al centro dell’intervista anche l’intermodalità, il coordinamento degli orari, il ruolo dei mobility manager e gli esempi europei dai quali prendere spunto per realizzare un sistema di trasporto pubblico più efficiente e accessibile.

1. Quali sono i principali problemi infrastrutturali dei trasporti nell’area nord di Napoli?

Domanda: Professore, partiamo dai problemi. Nell’area nord di Napoli le difficoltà legate ai trasporti sono tante. Quali sono le principali criticità infrastrutturali del territorio?

Risposta: Il problema fondamentale è la mancanza di una vera intermodalità e multimodalità. Oggi è difficile spostarsi utilizzando mezzi di trasporto differenti perché la rete non costituisce un sistema organico, ma è composta da diversi segmenti poco collegati tra loro.

Manca quindi un’effettiva integrazione tra le infrastrutture esistenti. Il cittadino spesso non riesce a passare facilmente da una linea all’altra e questo rende complicati anche spostamenti relativamente brevi.

2. Perché servono collegamenti trasversali tra i comuni dell’area nord?

Domanda: Uno degli esempi più evidenti è la difficoltà di raggiungere alcune stazioni, come quella di Ponte Riccio, partendo da altri comuni del territorio. È possibile intervenire per collegare questi segmenti oggi scollegati?

Risposta: Certamente. Storicamente il sistema del trasporto pubblico è stato sviluppato soprattutto secondo una struttura radiale, con collegamenti diretti verso Napoli.

Linee come la Circumflegrea e la linea Arcobaleno rispondono a questa impostazione, ma mancano collegamenti trasversali, le cosiddette Gronde, che permettano di mettere in comunicazione i diversi territori.

Questi collegamenti possono essere realizzati in diversi modi: attraverso linee ferroviarie oppure mediante un trasporto pubblico su gomma efficiente.

Non è accettabile, ad esempio, che per raggiungere la stazione dell’Alta Velocità di Afragola da alcuni comuni dell’area nord sia necessario passare prima per Napoli, impiegando anche due ore. Il sistema deve consentire ai cittadini di spostarsi non soltanto dalla provincia verso il capoluogo, ma anche tra i comuni della stessa area metropolitana.

3. Qual è il valore del progetto della Città Metropolitana di Napoli?

Domanda: La Città Metropolitana ha avviato uno studio per analizzare le criticità e individuare possibili soluzioni. Qual è il valore di questo progetto e quanto è importante questa fase di analisi?

Risposta: Bisogna fare una premessa metodologica: è sbagliato pensare a un progetto come alla semplice realizzazione di un’opera. Un progetto deve puntare alla costruzione di un sistema.

Prima di realizzare un’infrastruttura bisogna individuare le criticità, comprendere le esigenze dei cittadini e studiare gli aspetti organizzativi necessari per risolverle.

Nell’ingegneria dei trasporti questo processo si chiama analisi della domanda. Bisogna capire chi deve utilizzare il sistema, quanti sono gli utenti e quali sono i loro spostamenti.

Il rischio, altrimenti, è realizzare infrastrutture costose che poi trasportano pochi passeggeri oppure, al contrario, non riuscire a soddisfare una domanda di mobilità molto elevata.

Il progetto deve quindi essere sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

4. Come funzionerebbe il progetto delle Gronde est e ovest?

Domanda: Il progetto della Gronda, di cui si parla da tempo anche a Campania Oggi e che è stato fortemente sostenuto dall’allora consigliere metropolitano Luciano Borrelli, potrebbe rappresentare una vera rivoluzione per il territorio. Quali sono le sue caratteristiche?

Risposta: Si tratta di un progetto intelligente perché punta a completare una rete di trasporto che oggi presenta importanti vuoti.

Le due Gronde, quella orientale e quella occidentale, permetterebbero di collegare territori che oggi risultano poco connessi tra loro, intercettando le linee radiali già esistenti.

Una parte del sistema si svilupperebbe verso il litorale domizio, passando per l’area di Giugliano, mentre l’altra collegherebbe i comuni verso i paesi vesuviani.

Ogni punto in cui due linee si incontrano e permettono un interscambio moltiplica le possibilità di spostamento per i cittadini. Più sono i nodi di interconnessione, maggiori sono le opportunità offerte dalla rete.

Questo è il valore principale del progetto, che attualmente è oggetto di una richiesta di finanziamento.

5. La monorotaia sulla Circonvallazione esterna è una soluzione possibile?

Domanda: Tra le ipotesi discusse c’è anche quella di utilizzare la Circonvallazione esterna per realizzare una monorotaia sopraelevata, capace di collegare diversi comuni dell’area nord. È questa una delle soluzioni previste?

Risposta: La Gronda è prima di tutto un concetto di rete e non coincide necessariamente con un’unica opera infrastrutturale.

Una parte potrebbe essere realizzata attraverso sistemi sopraelevati, mentre altre tratte potrebbero prevedere linee di trasporto pubblico veloce, anche su gomma, con percorsi protetti.

L’obiettivo è creare un sistema integrato, nel quale ogni infrastruttura contribuisca a collegare le altre.

6. Cosa si può fare subito, senza aspettare la realizzazione delle nuove infrastrutture?

Domanda: Dobbiamo necessariamente aspettare la realizzazione della Gronda oppure ci sono interventi che possono migliorare già oggi la mobilità nell’area nord?

Risposta: Non bisogna aspettare la realizzazione delle nuove infrastrutture per razionalizzare il sistema esistente.

Un esempio riguarda la metropolitana Napoli Nord-Est: ci sono parcheggi di interscambio che funzionano male o che vengono utilizzati poco.

Razionalizzare significa far funzionare in maniera armonica le infrastrutture già disponibili e realizzare quegli interventi organizzativi che permettono di collegarle meglio.

Possiamo intervenire sui parcheggi di interscambio, introdurre linee di autobus che raggiungano le stazioni ferroviarie e organizzare servizi con orari coordinati.

Ogni interscambio deve essere semplice e funzionale. Non serve avere due linee che si incontrano se poi il cittadino perde la coincidenza o deve aspettare troppo tempo per proseguire il viaggio.

7. Quanto conta il coordinamento degli orari e delle tariffe?

Domanda: Quali sono gli interventi organizzativi più importanti per rendere realmente efficace il trasporto pubblico?

Risposta: Servono innanzitutto orari coordinati, una gestione integrata e un’organizzazione capace di mettere in comunicazione i diversi servizi.

La Regione Campania ha intrapreso una buona direzione con le gare di bacino, passando progressivamente da un sistema frammentato di concessioni a un numero più contenuto di gestori.

È una scelta importante perché consente di migliorare il coordinamento dei servizi.

Anche le tariffe devono essere integrate. In Campania abbiamo un sistema tariffario che, pur con i suoi limiti, rappresenta un’esperienza positiva consolidata da molti anni.

8. Perché i cittadini continuano a preferire l’automobile ai mezzi pubblici?

Domanda: Spesso si dice che il problema sia anche culturale e che i cittadini non siano ancora pronti ad abbandonare l’automobile. È davvero così?

Risposta: Io mi permetto di essere una voce fuori dal coro: non credo che sia principalmente un problema culturale o di atteggiamento.

È una questione razionale. Nessuno sceglierà il trasporto pubblico se per raggiungere una destinazione impiega due ore, mentre in automobile ne bastano venti minuti.

Facciamo un esempio: un ragazzo di Giugliano che vuole andare a trovare un amico a Qualiano può impiegare otto minuti in automobile, mentre con i mezzi pubblici potrebbe impiegare anche un’ora.

Non possiamo aspettarci che i cittadini scelgano un servizio molto meno efficiente. Dobbiamo prima offrire alternative realmente competitive.

9. Che ruolo può avere il mobility manager nella riorganizzazione dei trasporti?

Domanda: Il mobility manager è una figura che dovrebbe contribuire a risolvere i problemi degli spostamenti dei cittadini e dei lavoratori. Può essere uno strumento efficace anche nell’area nord di Napoli?

Risposta: Può funzionare molto bene. Esistono diverse figure: il mobility manager scolastico, quello aziendale, previsto per le aziende con più di 100 addetti nelle unità locali, e il mobility manager d’area, che dovrebbe coordinare le diverse attività.

L’importante è che non si limiti a distribuire questionari e raccogliere risposte.

Deve avere un ruolo concreto, partendo dall’analisi della domanda di trasporto e confrontandosi con le aziende che gestiscono i servizi.

Deve poter contribuire alle decisioni, individuando le esigenze degli utenti e promuovendo soluzioni organizzative efficaci.

10. Quali esperienze europee possono rappresentare un modello per Napoli?

Domanda: Esistono altre aree in Europa che presentano caratteristiche simili a quelle dell’area nord di Napoli e che hanno sviluppato esperienze positive da cui possiamo prendere esempio?

Risposta: Un esempio interessante è il bacino della Ruhr, in Germania. Si tratta di un territorio policentrico, caratterizzato dalla presenza di numerosi comuni, dove il trasporto pubblico funziona attraverso un sistema coordinato di coincidenze e orari cadenzati.

Anche l’area dell’Île-de-France, intorno a Parigi, rappresenta un esempio importante per la sua rete metropolitana ferroviaria e per l’integrazione dei collegamenti.

Possiamo guardare a queste esperienze per comprendere come organizzare una rete capace di mettere in comunicazione territori diversi.

11. Perché una migliore mobilità nell’area metropolitana favorisce anche Napoli città?

Domanda: Migliorare i trasporti nell’intera area metropolitana significa portare vantaggi non soltanto ai comuni della provincia, ma anche alla città di Napoli. Quanto è importante questo collegamento?

Risposta: È fondamentale. Il sistema dei trasporti viene anche definito sistema di circolazione, proprio come il sangue nel corpo umano.

È quello che porta nutrimento alle attività economiche, alle imprese e alle attività produttive.

Se il sistema di circolazione non funziona, anche gli altri organi ne risentono. Allo stesso modo, se i collegamenti tra i comuni dell’area metropolitana sono inefficienti, ne risente anche l’economia della città di Napoli.

Una rete di trasporto efficiente produce benefici per tutto il territorio, non soltanto per i singoli comuni.

12. Come capiremo, tra dieci anni, se la mobilità nell’area nord sarà davvero cambiata?

Domanda: Se dovessimo incontrarci nuovamente tra dieci anni, quale sarebbe il segnale concreto per capire che la mobilità nell’area nord di Napoli è finalmente migliorata?

Risposta: Il segnale sarebbe molto semplice: uno studente di Giugliano che vuole andare a trovare un amico a Qualiano non deve più farsi accompagnare dalla mamma o dal papà in automobile, ma può utilizzare autonomamente i mezzi pubblici e raggiungere la destinazione in un tempo ragionevole.

Questo significa aver restituito ai cittadini la libertà di muoversi.