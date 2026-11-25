Dall’evoluzione tecnologica delle mafie alla criminalità dei colletti bianchi, dalla dispersione scolastica ai pericoli dei social network, fino all’abusivismo edilizio e alle responsabilità della società civile. Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri affronta alcune delle questioni più delicate del territorio a Campania Oggi.

La criminalità organizzata cambia, si evolve e sfrutta le nuove tecnologie, mentre il disagio giovanile e la dispersione scolastica continuano a rappresentare terreno fertile per le mafie. Il procuratore Nicola Gratteri analizza questi fenomeni, racconta il lavoro della Procura di Napoli e ribadisce la necessità di investire nell’educazione, nella prevenzione e nella cultura della legalità.

Le nuove mafie, i colletti bianchi e il dark web

Dottore, nell’immaginario collettivo, anche attraverso i film, la criminalità organizzata viene spesso rappresentata dalla figura del boss o dello spacciatore di droga. Oggi, invece, la malavita è composta anche da colletti bianchi e imprenditori che aprono le porte alla criminalità, riuscendo attraverso le proprie attività a provocare danni enormi. È più pericoloso il mafioso riconoscibile come tale o quello che indossa i panni dell’imprenditore?

Le mafie, per esistere, devono essere per forza contemporanee. Si adattano e sfruttano la tecnologia che utilizziamo noi, si adattano e sfruttano il mondo delle professioni che utilizziamo noi. Quindi non stanno assolutamente a guardare, non sono assolutamente osservatori passivi. Anzi, avendo tanti soldi, avendo stanze piene di euro, sono in grado di corrompere, sono in grado di chiedere e di pagare prestazioni di servizio da parte del mondo delle professioni o, se parliamo del dark web, anche nel mondo dell’informatica.

Sono capaci di pagare hacker stranieri, ad esempio tedeschi o rumeni, per entrare nel dark web, dove possono comprare tutto ciò che c’è in vendita e, quindi, tutto ciò che c’è di illecito in vendita.

La scorsa settimana, durante un incontro a Palazzo Reale, ha affermato che la camorra, proprio nel dark web, è più penetrante della ‘ndrangheta. Perché, secondo lei, la camorra è riuscita a diventare così forte in questo settore emergente della criminalità?

Intanto, dal punto di vista tecnologico, la Campania è molto più avanti rispetto alla Calabria. Ricordiamoci che qui, in Campania, c’è un tessuto industriale molto evoluto, molto avanzato, anche in settori di nicchia come l’aerospaziale o in altri settori tecnologici. Può competere tranquillamente con poli industriali della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia-Romagna, proprio in questi settori di nicchia. Non dimentichiamoci che in Campania si riesce a lavorare e a costruire la migliore fibra, oppure a costruire i telai in carbonio della Formula 1.

Ci sono tante realtà all’interno della Campania. La Campania non è soltanto, come viene ancora descritta, il truffatore, quello che gioca con le tre carte, la pizza o il Napoli. In Campania c’è anche altro.

Il libro Radici e il diritto a una seconda possibilità

Il suo libro “Radici” è molto bello e toccante. Racconta la storia di un ragazzo che nasce in una famiglia legata alla criminalità organizzata, ma che riesce a cambiare il proprio destino grazie all’aiuto di una persona. Al di là del romanzo, secondo lei chi nasce in un contesto mafioso può realmente scegliere una strada diversa?

Sì. In genere, chi nasce in una famiglia mafiosa, al 99%, da adulto sarà mafioso. Chi nasce in una famiglia di persone normali, al 99%, da adulto sarà una persona normale, quindi non mafiosa. Però la storia ci insegna, e io ne sono testimone, che anche chi sbaglia, anche chi va in carcere, anche chi cade, ha la possibilità e il diritto di rialzarsi. Tutti noi dobbiamo dare una seconda possibilità.

Il senso di questo libro, che è nato anche da questa mia breve esperienza campana, riguarda anche la violenza minorile, che è molto diffusa in Campania, molto più che in Calabria, anche proporzionalmente al numero degli abitanti. Io vedo, la sera, quando torno a casa, bambini di otto anni a Piazza del Plebiscito, sulle biciclette elettriche, alle undici di sera.

Mi chiedo: ma è possibile che questi bambini non abbiano genitori? O che uno dei due sia in carcere? Quelli saranno sicuramente carne da macello. A quattordici o quindici anni saranno portatori d’acqua al pozzo del capo della camorra. Saranno quelli che porteranno pistole, porteranno armi, che faranno le vedette. Quindi siamo noi responsabili di questa situazione, perché vediamo sotto i nostri occhi questa dispersione scolastica, queste emarginazioni, questi bambini che crescono per strada e non facciamo nulla. Poi interveniamo sul piano giudiziario, ma lì è tardi. Però, anche quando si va a finire in carcere, è possibile cambiare. Noi dobbiamo convincerci, nella nostra testa, che c’è una seconda possibilità. Ed è proprio questo il senso del libro: una seconda possibilità.

Angelo Zanfardino: «I giovani hanno bisogno di esempi positivi»

Angelo Zanfardino: Vorrei innanzitutto utilizzare questo tempo, non per piaggeria, per ringraziare di cuore il dottor Gratteri. Vorrei parlare dell’uomo Gratteri. Quando ho la fortuna di contattarlo, il dottore dedica il suo tempo libero a iniziative che per alcuni possono sembrare scontate, come parlare ai giovani, ma non è così.

Noi non vediamo tante persone che parlano ai giovani. I giovani hanno bisogno di esempi positivi. La nostra associazione cerca di portare sui nostri territori, che sono difficili e complessi, degli esempi positivi, perché i nostri ragazzi hanno purtroppo questo substrato culturale che deriva dai social. Lei ha avuto modo di dirlo tante volte: i social hanno influito molto sulla cultura dei nostri giovani.

Vorrei chiederle, ed è una domanda che probabilmente le faranno anche durante le prossime tappe che faremo oggi nelle scuole: quali strumenti abbiamo per cercare di difendere i nostri ragazzi da questa aggressione dei social?

Gratteri: «La rete è un Far West»

Molto pochi. Di strumenti ne abbiamo quasi zero dal punto di vista normativo. Non c’è un limite a nulla. La rete è un Far West. Tutti possono scrivere tutto, con pochissimo rischio di essere sanzionati. Metà di quello che si legge su Internet è falso e, quindi, la gente si nutre di notizie false, di storie o di culture che non esistono. Il nostro lavoro diventa ancora più difficile. Noi andiamo nelle scuole, parliamo ai ragazzi, spieghiamo la non convenienza del delinquere, però è arduo.

Nel momento in cui questi ragazzi vedono, prima su Facebook e ora su TikTok, dei camorristi che si fanno vedere con macchine di lusso, con orologi d’oro, con tante banconote in mano, l’invito rivolto ai ragazzi che guardano è: «Vieni con noi, noi siamo il modello vincente, noi siamo quelli che ti faremo diventare ricco e potente». In realtà è un’illusione, perché sappiamo bene che gli esecutori materiali sono quelli che vanno prima in carcere o che vengono ammazzati rispetto ai capi.

Quindi è molto difficile. Ci vuole pazienza, ma soprattutto bisogna incominciare a pensare a un progetto di medio e lungo periodo. Non possiamo continuare, in Italia, a trascorrere le giornate a ribattere a un tweet o a una battuta di qualcuno, fatta la mattina alle sette, e per tutto il giorno parlare di quella battuta o di quell’espressione, che può essere anche infelice, sbagliata, triste e così via. Parliamo di un progetto. Parliamo di scuola, parliamo di asili, parliamo di scuole elementari e di scuole medie.

Io ho visto, e non lo dico per fare politica, perché voi sapete che quando c’era il governo precedente, nel quale c’erano tutti i partiti tranne Fratelli d’Italia, io criticavo tantissimo quel governo e quelle modifiche normative. Oggi c’è questo governo, dove c’è anche Fratelli d’Italia. Quindi io mi lamento sia di questo governo sia del precedente, soprattutto per quanto riguarda le riforme sulla giustizia, però anche sulla scuola.

Nel momento in cui tu hai, anche come strategia e come messaggio, delle piazze che sono una polveriera, hai i giovani arrabbiati, scrivi nella finanziaria che togliamo cinquemila insegnanti e duemila operatori. Ma anche come strategia, anche come furbizia, l’ultima cosa che dovevi fare era eliminarli perché sono diminuiti gli alunni. Pensa invece a una scuola a tempo pieno. Pensa, in tutte le scuole, di tenere i ragazzi fino alle sette di sera. Così non vanno a casa, non si chiudono nella stanzetta e non si nutrono di Internet, di Facebook e di scemenze che leggono dalla mattina alla sera. Oppure, se sono in una famiglia mafiosa, tornano a casa e si nutrono di cultura mafiosa. Possibile che non possiamo permetterci questo lusso in Italia? A parte il fatto che paghiamo gli insegnanti 1.400 euro al mese e sappiamo quanto sia difficile vivere con 1.400 euro al mese, non abbiamo nemmeno la possibilità di tenere questi ragazzi a scuola di pomeriggio.

Tre anni alla guida della Procura di Napoli: il bilancio di Gratteri

Dottore, lei è alla guida della Procura di Napoli ormai da tre anni. Se dovesse tracciare un bilancio, qual è il risultato del quale è maggiormente soddisfatto e quale situazione, invece, continua a preoccuparla particolarmente?

Io ho fatto delle comparazioni tra il 2022, quando io non c’ero, e il 2025. Ho visto che noi abbiamo triplicato le indagini nel mondo, quindi parliamo di una camorra proiettata nel mondo. Abbiamo più che raddoppiato le demolizioni ai Campi Flegrei e a Ischia. Su questo ho ricevuto tante critiche, ma io non mollo. Lei ha visto che adesso hanno proposto una sanatoria. Mi ha scandalizzato, sono saltato dalla sedia, perché tu non puoi sanare ciò che mette in pericolo la vita delle persone. Anche ipotizzando che non ci sarà mai un terremoto in Campania, a Napoli o ai Campi Flegrei, c’è però un dato oggettivo: ogni mese si alza la terra di un centimetro. Qui ci sono le case e là ci sono i fumi delle solfatare di un vulcano attivo. E lì è tutto abusivo. Allora mi dicono: «Ma noi abbiamo costruito abusivamente perché non c’erano i piani regolatori».

Ma perché cinquant’anni fa non siete andati davanti ai Comuni a protestare con i cartelloni, a dire che volevate i piani regolatori? Perché conveniva a tutti. L’amministrazione non faceva i piani regolatori, così la gente andava con il cappello in mano. Se non c’è il piano regolatore, non paghi gli oneri di urbanizzazione, non paghi gli allacci, non paghi nulla. Quindi conveniva a tutti. La politica faceva clientela, i cittadini non pagavano gli oneri di urbanizzazione e, quindi, abbiamo costruito in modo selvaggio nella zona rossa, che non può essere sanata. È inutile che, per motivi elettoralistici, si dica di fare la sanatoria, perché addirittura si pensa di sanare anche l’aumento di volumetria. Allora, se questo è il modo di pensare e di educare le nuove generazioni, se questo è il messaggio che si vuole dare ai cittadini, siamo nel 2026 e continuiamo a ragionare come si faceva negli anni Cinquanta e negli anni Sessanta.

Abusivismo edilizio, sicurezza e responsabilità della politica

Mi sembra che a preoccuparla maggiormente sia chi si trova nella stanza dei bottoni, piuttosto che chi commette materialmente un reato. È così?

Non è che mi preoccupo. Guardi, io mi sono costruito una vita per dire esattamente quello che penso. Non ho problemi, non devo piacere a nessuno. Io dico quello che penso. C’è questa legge, noi la osserviamo e cerchiamo di farla osservare. Se il legislatore cambierà la legge, noi osserveremo e applicheremo quella nuova legge. Però sicuramente nessuno mi potrà impedire di parlare, nessuno mi potrà impedire di criticare. Perché non è concepibile quello che accade a Ischia. Ischia è un’isola fatta di lapilli. Ha visto quello che è accaduto a Casamicciola: una bomba d’acqua e sono morte tante persone. Non piove più, ormai arriviamo alla desertificazione, ma se dovesse esserci un’altra bomba d’acqua, io poi non voglio un funerale di Stato per un bambino morto di due anni oppure per un anziano di novant’anni.

Voglio poter fare tutto quello che è necessario per mettere in sicurezza e per far trionfare la legalità. Perché la legalità, nel medio e lungo periodo, conviene a tutti.

La camorra nell’area nord di Napoli: il ruolo della società civile

Dottore, l’ultima domanda riguarda l’area nord di Napoli, il territorio che ci ospita in questa intervista. Qui famiglie criminali molto forti, come quella dei Mallardo, protagonista dell’Alleanza di Secondigliano, continuano a esercitare la propria influenza sul territorio. Questi fenomeni possono essere definitivamente sconfitti?

Possono essere arginati. Fino a quando noi avremo bisogno della mafia, fino a quando noi ci relazioneremo con le mafie, le mafie non finiranno mai. Fino a quando la mattina, davanti al bar più importante del paese, c’è il mafioso che è lì scientificamente ogni mattina, perché vuole misurare la sua credibilità, il suo prestigio, il timore che riesce a incutere, e misura tutto questo attraverso il numero di persone che gli offrono il caffè, le mafie continueranno a esistere. La mattina vedi gente anche di una classe media, anche di una classe impiegatizia o dirigenziale, che fa a gara a offrire il caffè al capomafia. Allora, fino a quando faremo questo gesto apparentemente piccolo, neutro, le mafie non finiranno. Le mafie esistono perché c’è bisogno di mafia, perché il potere si serve delle mafie per confliggere con altri tipi di potere. Le mafie esistono fino a quando noi ci rivolgeremo alle mafie per risolvere i nostri piccoli e grandi problemi.

Angelo Zanfardino: «Abbiamo lasciato soli i nostri ragazzi»

Angelo Zanfardino: Io penso e sono sicuro che noi dobbiamo fare la nostra parte.

La società civile deve intervenire su un territorio che in questo momento soffre e tutti noi abbiamo dei doveri. Abbiamo il dovere di stare vicino ai nostri ragazzi. Come diceva prima il dottore, è una polveriera. Non dobbiamo sottovalutarla, non dobbiamo colpevolizzare eccessivamente i giovani.

Li abbiamo lasciati soli. Li abbiamo lasciati soli nella loro disperazione, in alcuni casi. Quindi noi, come associazione, continueremo a portare buoni esempi. Cercheremo di nutrire i nostri ragazzi con degli esempi positivi, come il dottore ha sempre fatto nella sua vita. Voglio rinnovare i miei ringraziamenti al dottore e voglio sottolineare una cosa, perché poche volte lo si fa: il dottor Gratteri viene agli eventi utilizzando le sue ferie, il suo tempo libero. Noi non possiamo continuare a lamentarci sempre e ovunque di quello che fa l’altro, pensando che voglia sovrapporsi ad altre istituzioni. Il dottore lo fa e io lo ringrazio.

Una vita sotto scorta: «Avrei voluto e vorrei fare di più»

Dottore, qualche volta se lo domanda? La sua è una vita di sacrifici. È sotto scorta dal 1989, oggi a Napoli vive in caserma e conduce una vita molto ritirata, per usare un eufemismo. Si è mai chiesto: chi me l’ha fatto fare?

Assolutamente no. Purtroppo il tempo vola, gli anni volano. Avrei voluto e vorrei fare di più rispetto a quello che ho fatto e a quello che sto facendo.