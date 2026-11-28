Continuano le truffe e gli espedienti sempre più ingannevoli e tecnologici. A Licola i Carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata il 52enne Piergiorgio Magrì e il 36enne Giuseppe Gennaro Giugliano. I militari hanno fermato i due a bordo di un auto.

Licola, l’AI per truffare gli anziani: carabinieri fermano e denunciano 2 persone

Perquisiti, sono stati trovati in possesso di alcuni gioielli. Nelle tasche di uno dei due anche un tesserino di riconoscimento “assistente arma dei carabinieri-perito”. Il tesserino – che non esiste nella realtà – è stato creato ad hoc con tanto di nome, cognome e loghi dell’Arma. Sulla tessera anche la foto verosimilmente creata con AI di una persona che indossa un uniforme. Dalle indagini dei carabinieri è emerso che i due avevano truffato a Battipaglia in provincia di Salerno un uomo di 85 anni. La merce è stata sequestrata, i gioielli verranno restituiti al legittimo proprietario.

Truffa anche a Procida

A Procida un 70enne non è caduto nell’inganno. Sul suo smartphone una chiamata whatsapp e la foto profilo di un Carabiniere – questa volta vero e in servizio al nord – in divisa. Il truffatore, presentato siccome militare in servizio alla stazione dei carabinieri di Procida, lo stava informando di un presunto bonifico bancario irregolare disposto sul suo conto corrente. La vittima, a conoscenza di questi tentativi di truffa, ha interrotto subito la conversazione ed ha denunciato i fatti ai carabinieri del posto che hanno avviato le indagini. In questi giorni è stato arrestato, infine, sempre nell’ambito di una truffa ai danni di un’anziana, il tiktoker partenopeo Paki Kore.