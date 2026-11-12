Tra tre giorni, il 15 novembre, ad Aversa si potranno accendere i riscaldamenti. Ma in alcune scuole cittadine rischiano di restare spenti. Nella Commissione Lavori pubblici di ieri è emerso un quadro allarmante: mancano i fondi per sostituire due caldaie e per la manutenzione di tutte le altre. Gli uffici hanno addirittura prospettato la possibile chiusura di alcuni plessi scolastici.

Aversa, scuole senza caldaie, Carratù e De Michele: “Responsabilità politica”

Non è un fulmine a ciel sereno. La questione era stata sollevata già ad aprile, affrontata con tanto di rassicurazioni dal duo Sagliocco-Giglio. Sette mesi dopo non è stato risolto nulla. La maggioranza era impegnata a ricucire la crisi e a rimescolare le deleghe, e nessuno si è occupato delle scuole. Dov’era il consigliere Pietro Giglio, che da tempo sbandiera la delega all’edilizia scolastica? E l’assessore Francesco Sagliocco, che ha lasciato la delega appena due giorni fa, oggi prova a lavarsene le mani come Ponzio Pilato.

Troppo comodo: le caldaie non si sono rotte l’altro ieri come documentato dalla Dirigente D’Angelo. Alla nuova assessora Giovanna Baldascino auguriamo buon lavoro, ma il primo dossier che trova sul tavolo è già un’emergenza. Servono immediatamente risorse; la maggioranza porti subito in Consiglio una variazione di bilancio: noi – pur protestando nel merito – non ci tireremo indietro. Nessun bambino deve restare al freddo, o a casa, per l’incapacità di chi governa.

Il secondo fronte sono gli appalti. Per servizi e forniture il Comune di Aversa è qualificato come stazione appaltante solo fino a 5 milioni di euro. Oltre quella soglia la legge impone di affidarsi a una centrale di committenza qualificata, altrimenti l’ANAC non rilascia nemmeno il codice identificativo di gara.

Lo si sa da oltre un anno, eppure l’amministrazione non ha ancora scelto con chi convenzionarsi. Così restano al palo sicuro la raccolta dei rifiuti (oltre 28 milioni di euro) e la sosta a pagamento (circa 8 milioni). Sono più di 36 milioni di servizi essenziali fermi per una scelta politica che il Sindaco e la sua Giunta non hanno mai fatto.

In questo quadro colpisce il ruolo del Segretario generale a cui l’art. 97 del Testo unico degli enti locali affida il compito di sovrintendere all’attività dei dirigenti e di coordinarla. Dagli atti emerge invece che , davanti a uno stallo che dura da oltre un anno, si è limitato a chiedere chiarimenti per iscritto, come un osservatore esterno. Al vertice della macchina comunale non serve chi certifica i problemi e cerca responsabili negli uffici.

Serve chi coordina, si assume le proprie responsabilità e risolve. Governare gli uffici a colpi di note e richiami produce solo paralisi e malcontento. E il Segretario lo nomina il Sindaco, da cui dipende funzionalmente: anche questa è una responsabilità di Matacena.

Chiediamo quindi al Sindaco di dire alla città, entro pochi giorni, quale centrale di committenza sceglierà e quando partiranno le gare. Deve dire anche con quali fondi metterà in sicurezza il riscaldamento delle scuole. Noi continueremo a vigilare, in commissione e in Consiglio. Aversa non può permettersi un altro inverno di rinvii e cappottini.

Comunicato stampa