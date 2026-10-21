Mondadori Store apre una libreria a Scampia

Segrate, 20 ottobre 2026 – Da mercoledì 21 ottobre Scampia avrà una libreria. Nata da un progetto di Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, insieme agli affiliati Rosario Esposito La Rossa e Maddalena Stornaiuolo – attivi a Napoli con l’iniziativa culturale, sociale ed editoriale “La Scugnizzeria” -, la libreria si inserisce in un’area con una forte presenza giovanile e studentesca ma, sino ad ora, priva di presidi letterari.

L’apertura del nuovo Mondadori Bookstore | La Scugnizzeria contribuisce così alla crescita del quartiere: la libreria sarà uno spazio dedicato alla lettura, al confronto e alla partecipazione che risponde al concreto bisogno del territorio di nuovi punti di riferimento culturali, promuovendo eventi e collaborazioni pensati per stimolare il tessuto sociale di Scampia.

Tra le prime proposte, la creazione di un ponte con l’Università Federico II, l’Amministrazione comunale di Napoli e l’Ente autonomo del Volturno per promuovere la lettura a più livelli istituzionali.

La libreria sarà dedicata al ricordo di Antonio Landieri, venticinquenne vittima innocente della camorra nel 2004, e aprirà accanto all’ingresso della stazione Piscinola-Scampia a pochi passi dal luogo dell’agguato.

L’EVENTO DI INAUGURAZIONE

L’inaugurazione del Mondadori Bookstore di Scampia si terrà mercoledì 21 ottobre alle ore 18:00.

All’apertura interverranno numerose figure istituzionali tra cui: Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli; Onofrio Giustino Angelo Cutaia, Assessore alla cultura della Regione Campania; Pietro Diamantini, Amministratore Ente Autonomo Volturno; Nicola Nardella, Presidente VIII Municipalità del Comune di Napoli; Mario Casillo, Vicepresidente della Regione Campania e Assessore ai trasporti, e Alessandro Russo, Segretario Generale Fondazione Campania dei Festival.

Il progetto della libreria di Scampia sarà presentato da Carmine Perna, Amministratore delegato di Mondadori Retail, con Rosario Esposito La Rossa e Maddalena Stornaiuolo ideatori de “La Scugnizzeria” e proprietari del gruppo editoriale Marotta&Cafiero editore.

Saranno presenti anche l’associazione Libera contro le mafie e l’Associazione dei familiari delle vittime innocenti di camorra. Durante l’inaugurazione, l’artista locale Nitro si esibirà inoltre con un live painting.

«L’apertura del Mondadori Bookstore di Scampia è il risultato di una scelta precisa, orientata a garantire a tutti il diritto alla lettura attraverso la proposta culturale delle nostre librerie, pensate come veri e propri luoghi di incontro, partecipazione e condivisione delle idee. È attraverso progetti come questo che il nostro network è in grado di esprimere al meglio la sua vocazione: mettere a disposizione del territorio, in questo caso ad uno dei quartieri più giovani d’Italia, spazi dedicati a tutte e tutti gli amanti della lettura e dell’intrattenimento», dichiara Carmine Perna, Amministratore delegato di Mondadori Retail.

«Il nostro augurio è che la libreria di Scampia, grazie alla passione e al progetto di Rosario Esposito La Rossa e Maddalena Stornaiuolo, diventi un punto di riferimento per chi vive e attraversa il quartiere, a partire dalle tante studentesse e dai tanti studenti che lo frequentano. Un luogo dove sia possibile alimentare le proprie passioni, imparare, informarsi, viaggiare anche solo sfogliando le pagine di un libro e sentirsi parte di una famiglia più grande che è quella di tutti gli amanti della cultura», conclude Perna.

«Ci sono inaugurazioni in cui si taglia un nastro e inaugurazioni in cui si taglia un pezzo di storia. L’apertura del nuovo Mondadori Bookstore | La Scugnizzeria a Scampia appartiene alla seconda categoria. Non stiamo inaugurando soltanto una libreria: stiamo allargando il perimetro dei sogni possibili di questo quartiere. È un evento epocale perché, ogni volta che a Scampia apre una porta dedicata ai libri, alla conoscenza e all’immaginazione, si apre una porta anche per le nuove generazioni», spiega Rosario Esposito La Rossa, affiliato Mondadori Store e cugino di Antonio Landieri.

«Scampia non ha bisogno di essere raccontata soltanto attraverso le sue ferite: ha bisogno di essere riconosciuta per le sue energie, per le sue intelligenze, per le persone che ogni giorno costruiscono alternative concrete. Questa nuova libreria è un investimento culturale, sociale e umano. È un luogo in cui un bambino potrà incontrare il suo primo libro, un ragazzo potrà immaginare un mestiere, una famiglia potrà sentirsi parte di una comunità.

Io e Maddalena Stornaiuolo abbiamo sempre creduto che la cultura non debba chiedere il permesso di entrare nelle periferie. Deve abitarle, sporcarsi le mani, creare opportunità e diventare accessibile a tutti. La Marotta&Cafiero, La Scugnizzeria e oggi questa nuova avventura raccontano proprio questo: non siamo condannati al destino che gli altri hanno immaginato per noi. A Scampia non inauguriamo soltanto una libreria. Inauguriamo nuove possibilità. E se qualcuno pensa ancora che qui i sogni siano troppo grandi, gli diciamo di venire a trovarci: gli faremo vedere che, a volte, basta un libro per cominciare una rivoluzione», conclude Esposito La Rossa.

IL RICORDO DI ANTONIO LANDIERI

Il Mondadori Bookstore di Scampia nasce a pochi metri da dove Antonio Landieri, venticinquenne affetto da paralisi infantile, è stato vittima nel 2004 di un agguato camorristico a causa di uno scambio di persona.

Da questa tragedia i parenti di Antonio, tra cui Rosario Esposito La Rossa, hanno deciso di avviare un progetto che si dedicasse alla diffusione della cultura come risposta alla criminalità. Così, nel 2010, Rosario Esposito La Rossa e Maddalena Stornaiuolo prendono in mano la casa editrice Marotta&Cafiero editore e nel 2017 lanciano il progetto “La Scugnizzeria” trasformando il dolore della scomparsa di Antonio in un movimento culturale che coinvolge libri, teatro, cinema e associazioni promotrici di legalità.

L’inaugurazione del Mondadori Bookstore di Scampia continua in questa direzione: aprire uno spazio culturale che sia un simbolo di partecipazione e riscatto, proprio nel quartiere dove viveva Antonio.

GLI SPAZI DELLA LIBRERIA: UN PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

Il Mondadori Bookstore di Scampia si estende per 70 metri quadri e prevede un catalogo di circa 7.000 referenze, in cui sarà presente anche una grande varietà di titoli con un’attenzione particolare ai libri per ragazzi.

La libreria ospita tutte le novità con specifiche aree tematiche dedicate a fumetti e manga, romance e testi per bambini, insieme a una vasta scelta di cartoleria. Un’offerta improntata verso le nuove generazioni visto che il Bookstore apre accanto all’ingresso della metropolitana di Scampia, molto utilizzata per raggiungere le scuole del quartiere e il complesso dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

La libreria è al servizio dei lettori anche online: i clienti potranno essere aggiornati attraverso le pagine Instagram, e Facebook. Inoltre, potranno entrare in contatto con il Mondadori Bookstore di Scampia attraverso i servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro. La libreria mette a disposizione di tutti i clienti anche servizi di ordine via telefono. Tra i servizi inclusi non mancherà Zeercle, che consente alle persone di vendere i propri volumi oltre che CD, vinili, videogiochi fisici, DVD e Blu-ray, ricevendo in cambio una gift card corrispondente al valore attribuito ai prodotti, da utilizzare nelle librerie e sul sito mondadoristore.it

Mondadori Store rappresenta la più estesa rete di librerie in Italia, con oltre 500 punti vendita diffusi dalle grandi città ai centri più piccoli. Presidi culturali attivi su tutto il territorio nazionale, con insegna Mondadori Bookstore, in gestione diretta e in franchising e le Librerie MA, oltre a Mondadori Duomo e Rizzoli Milano. Mondadori Store è attivo online con il sito di e-commerce Mondadoristore.it e la formula bookclub.

MONDADORI BOOKSTORE

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Orari: lun-sab 09:00-19:30; dom 10:00-13:00 / 15:30-19:30

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