In Campania proseguono le manifestazioni degli autotrasportatori che dalle prime ore del mattino stanno rallentando il traffico. Per gestire al meglio gli spostamenti, si consiglia di seguire gli aggiornamenti di Autostrade per l’Italia in tempo reale.

Campania, gli aggiornamenti di Autostrade per l’Italia: A1 Milano-Napoli e A30 Caserta-Salerno

A causa delle manifestazioni degli autotrasportatori segnaliamo:

–sulla A30 Caserta-Salerno, 3 km di coda tra Maddaloni ed il bivio con la A1 verso Caserta.

–sulla A1 Milano Napoli, 6 km di coda tra Villa Literno Pomigliano e Caserta nord verso Roma.

In alternativa consigliamo di uscire a Caserta sud o Maddaloni sulla A30 percorrere la SS700 con rientro sulla A1 a Santa Maria Capua Vetere; a chi proviene da Bari ed è diretto a Roma, consigliamo di uscire a Benevento, percorrere la SS372 Telesina e rientrare in autostrada a Caianello.

E’ inoltre chiuso il bivio con la A30 Caserta Salerno, per chi proviene da Napoli e viaggia verso Salerno. In alternativa proseguire sulla A1, immettersi sulla A16 Napoli-Canosa, e successivamente sulla A30. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia.

Caserta-Napoli Nord – Coda: (A1 km 739.7 – direzione: Milano) (19/10/2026 07:50)

Coda di 3 km tra Nodo A1/Villa Literno-Pomigliano e Napoli Nord per manifestazione Uscita consigliata provenendo da Napoli: Caserta sud.

Manifestazione alla barriera di Napoli Nord .