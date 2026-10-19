La protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante prosegue anche oggi, lunedì 19 ottobre, e tiene alta l’attenzione sulla viabilità e sulla distribuzione delle merci in Campania. Presidi si moltiplicano tra le province di Napoli e Caserta con disagi e ripercussioni su decine di assi viari.

Campania, protesta dei camionisti: presidi a Nola e Caianello, disagi sull’autostrada

La giornata si apre con una situazione ancora delicata nei principali punti interessati dalla protesta. Tra le aree da monitorare ci sono Nola, lungo l’autostrada A30 Caserta-Salerno, e Caianello, sull’A1 Milano-Napoli, dove nei giorni scorsi i camionisti hanno organizzato presidi per richiamare l’attenzione delle istituzioni sulle difficoltà del settore. In Campania, Nola e Caianello rappresentano due punti particolarmente sensibili per i collegamenti e il transito dei mezzi pesanti.

I manifestanti contestano l’aumento dei costi di esercizio, a cominciare dal gasolio, e chiedono interventi in grado di garantire condizioni economiche sostenibili per le imprese. Il timore, spiegano gli operatori del settore, è che i rincari finiscano per rendere sempre più difficile continuare a lavorare, soprattutto per le aziende più piccole.

Dietro la mobilitazione c’è una filiera che coinvolge autisti, aziende logistiche, produttori, distributori e attività commerciali. Un eventuale rallentamento prolungato del trasporto su gomma potrebbe infatti incidere sui tempi di consegna e sulla disponibilità delle merci.

Viabilità, attenzione all’asse A1-A30

Gli aggiornamenti pubblicati da Autostrade per l’Italia nelle prime ore di lunedì segnalavano criticità nell’area dell’allacciamento tra A1 e A30, con chiusure e rallentamenti collegati alle manifestazioni degli autotrasportatori. Gli automobilisti diretti verso Napoli, Caserta e Salerno sono invitati a controllare le informazioni ufficiali prima di mettersi in viaggio, soprattutto se devono attraversare gli svincoli interessati dai presidi.