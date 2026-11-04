Protesta di un gruppo di studenti questa mattina in occasione dell’inaugurazione di “Ibrido living”, nuovo studentato sito nell’isola A4 del Centro Direzionale di Napoli.

Il flash mob è stato organizzato dai Collettivi Autorganizzati Universitari per denunciare “l’ennesima speculazione sulla pelle degli universitari”, hanno detto.

Inaugurazione studentato a Napoli: sit-in di protesta al Centro Direzionale

Una fila di studenti allineata davanti a tende montate per il sit in ha esibito cartelli con la scritta “Affittasi: 680€ al mese”. Il gruppo che ha protestato, nel comunicato diffuso a mezzo stampa, si chiede “a cosa serve inaugurare nuove strutture, se gli studenti non possono permettersi di entrarci?”. Il riferimento è al costo di un posto all’interno dello studentato, che ne mette a disposizione più di 600.

Secondo i collettivi “su 682 posti letto totali, soltanto 195 saranno destinati ai beneficiari di borsa di studio Adisurc. Meno di un terzo per il diritto allo studio, tutto il resto lasciato al profitto“. Gli studenti chiudono con una richiesta chiara, che il “100% dei posti letto sia pubblico e gratuito”.