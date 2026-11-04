Aversa, grave schianto tra un’auto e una moto: centauro sbalzato dal mezzo

Paura questo pomeriggio ad Aversa, nel casertano, dove un motociclista di 31 anni è rimasto ferito in un violento incidente stradale con un’auto avvenuto in Via Paolo Riverso, all’incrocio con Via Pastore. I conducenti di entrambi i mezzi coinvolti sono stati soccorsi, ma è stato il centauro ad avere la peggio, riportando diverse ferite.

Aversa, grave schianto tra un’auto e una moto: centauro sbalzato dalla moto

Dalle prime ricostruzioni, pare che l’impatto con l’auto abbia sbalzato il 31enne dalla moto, facendolo cadere con forza sull’asfalto. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Moscati. Avrebbe riportato diverse escoriazioni e dolore a una gamba. Sia veicolo a quattro ruote che moto sono stati pesantemente danneggiati.

Sul posto sono intervenute anche le autorità per accertare la dinamica dello scontro e chiarire le eventuali responsabilità.