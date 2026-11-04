Blitz dei carabinieri a Scampia, dove un uomo di 42 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre smontava una pistola con matricola abrasa all’interno di un’automobile. Nel corso delle successive perquisizioni sono stati sequestrati anche tre coltelli, attrezzi da scasso e un fucile con munizioni. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo operativo PMZ della Compagnia Napoli Stella, impegnati in un servizio di controllo del territorio. Durante un pattugliamento in via Monte Rosa, nel quartiere Scampia, i carabinieri hanno notato un’auto sospetta nei pressi di alcune abitazioni.

Scampia, sorpreso in auto mentre smonta una pistola con matricola abrasa: arrestato 42enne

Insospettiti dalla situazione, i militari hanno deciso di avvicinarsi al veicolo per effettuare un controllo. Una volta raggiunta l’automobile, hanno sorpreso il 42enne intento a smontare una pistola con la matricola abrasa, circostanza che ha fatto scattare immediatamente l’intervento. L’uomo è stato bloccato e sottoposto a perquisizione. All’interno dell’auto i carabinieri hanno rinvenuto anche tre coltelli e diversi strumenti utilizzabili per compiere effrazioni.

Gli accertamenti non si sono fermati a Scampia. I militari hanno infatti esteso la perquisizione all’abitazione del 42enne, situata nel vicino quartiere di Secondigliano. Proprio all’interno dell’appartamento è stato trovato un fucile, insieme al relativo munizionamento. Per l’uomo sono scattate le manette. Il 42enne è ora in attesa di giudizio e dovrà rispondere delle accuse di detenzione di arma clandestina e possesso di strumenti da effrazione.

Gli accertamenti

Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare se siano state utilizzate in passato in episodi di sangue o in altri fatti delittuosi. Saranno gli esiti degli esami a stabilire l’eventuale collegamento con precedenti episodi criminali.