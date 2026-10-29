Attimi di grande paura sull’autostrada A30, in un tratto sito in territorio del comune di Salerno, nei pressi di Baronissi, dove si è verificato il crollo sul suolo di grossi calcinacci dal viadotto 11. Dalle prime ricostruzioni, grazie anche a immagini e video diffusi sul web, sono stati colpiti un tir e soprattutto una Smart bianca, centrata in pieno.
Paura sull’A30 tra Salerno e Baronissi, calcinacci cadono da viadotto: nessun ferito
Il tratto autostradale e la relativa uscita sono stati chiusi al traffico in entrambe le direzioni per consentire la rimozione dei detriti. Si registrano forti rallentamenti nella porzione interessata, in particolare il punto di congiunzione tra l’A2 e l’A30 al km 6+350, e nelle zone limitrofe esterne all’autostrada.
In una nota diffusa da Anas, si legge che i veicoli diretti a nord, devono proseguire lungo l’A3 Napoli-Pompei-Salerno in direzione Napoli; mentre quelli diretti a sud, sono invitati a utilizzare l’autostrada A30 Caserta-Salerno con uscita allo svincolo di Mercato San Severino. Infine, chi proviene da Avellino, può percorrere l’A30 Caserta-Salerno con uscita a Mercato San Severino.