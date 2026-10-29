Attimi di grande paura sull’autostrada A30, in un tratto sito in territorio del comune di Salerno, nei pressi di Baronissi, dove si è verificato il crollo sul suolo di grossi calcinacci dal viadotto 11. Dalle prime ricostruzioni, grazie anche a immagini e video diffusi sul web, sono stati colpiti un tir e soprattutto una Smart bianca, centrata in pieno.

Al momento non si registrano feriti. Sul posto sono accorsi Vigili del Fuoco, Polizia stradale per i rilievi, Protezione civile e 118 per valutare lo stato di salute di persone eventualmente coinvolte. Quanto alle cause, l’ipotesi più accreditata al momento è che un mezzo pesante che trasportava un escavatore abbia urtato contro il cavalcavia.

Paura sull’A30 tra Salerno e Baronissi, calcinacci cadono da viadotto: nessun ferito