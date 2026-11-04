La stazione ferroviaria del quartiere San Marco a via Pablo Neruda prenderà ufficialmente il nome di Afragola-Casalnuovo. La decisione dopo che a settembre, il sindaco di Afragola, Gennaro Giustino, lamentava l’incongruenza da parte di RFI di aver denominato la stazione ferroviaria con la dicitura “Casalnuovo” nonostante sorga sul territorio afragolese.
La nuova stazione di Casalnuovo cambia nome in “Afragola-Casalnuovo”, esulta il sindaco Giustino
Così, dopo soli due mesi dalla sua apertura, la struttura cambia ufficialmente nome. “Non è solo forma ma anche sostanza, la mia posizione non è nata da uno sterile campanilismo, ma come detto da un principio irrinunciabile che si chiama rispetto”, commenta la fascia tricolore sui social.
Il nome, tuttavia, non cancella la lunga lista di problemi che affligge l’infrastruttura, partendo dagli allagamenti fino agli ascensori rotti. Grandi disagi che rendono ad oggi la nuova stazione dell’area nord una grande occasione mancata.