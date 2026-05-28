Missione compiuta per la virtus 7 stelle Villaricca. I rossoblù conquistano la finale playoff della Divisione Regionale battendo in trasferta l’OMEPS Battipaglia con il punteggio di 70 a 59.
Serie C, Virtus 7 stelle conquista la finale play off
Una gara intensa giocata dalla formazione villaricchese, capace di prendere il controllo del match sin dai primi minuti e di respingere ogni tentativo di rimonta dei padroni di casa. Decisiva la prova di squadra, con Villaricca trascinata dall’energia del gruppo e da un attacco efficace nei momenti chiave della partita.
Al termine della sfida festa dei rossoblù, che ora vedono sempre più vicino il sogno promozione. L’attenzione si sposta infatti sulla finalissima del 6 giugno, ultimo ostacolo di una stagione fin qui entusiasmante.