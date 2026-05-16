Scherma, Elisa Maisto incanta a Riccione: una stagione da incorniciare per la promessa di Villaricca

Vincere è difficile, ma riconfermarsi lo è ancora di più. Eppure la giovane spadista di Villaricca Elisa Maisto è riuscita ancora una volta a lasciare il segno, chiudendo con un’altra prestazione di alto livello una stagione davvero da incorniciare.

Al Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” di Riccione, il campionato italiano dedicato agli Under 14, la portacolori del Club Sportivo Partenoopeo, che si allena presso la Polisportiva Maristi di Giugliano, ha conquistato un ottimo diciassettesimo posto al termine di una gara lunga, intensa e altamente competitiva. In pedana c’erano ben 136 atlete classe 2014 della categoria Giovanissime.

Elisa Maisto protagonista a Riccione: percorso brillante nella spada Under 14

L’avvio della competizione è stato entusiasmante per Elisa Maisto, capace di chiudere il girone eliminatorio con un percorso netto e tutte vittorie. Successivamente, la giovane schermitrice campana ha superato con autorità la marchigiana Nina Torresi con il punteggio di 10-3.

Grande equilibrio, invece, nel match dei trentaduesimi, dove Elisa ha avuto la meglio sulla calabrese Claudia Andrea Craciun al termine di un assalto al cardiopalma concluso sul 10-9. Il cammino della spadista di Villaricca si è poi fermato a un passo dagli ottavi di finale contro Zoe Capitanelli del Frascati Scherma, vittoriosa per 10-5.

Una stagione da incorniciare per il Club Sportivo Partenoopeo

Resta comunque una stagione straordinaria per Elisa Maisto, considerata una delle promesse più interessanti della scherma campana. Un motivo di orgoglio anche per il Club Sportivo Partenoopeo, che a Riccione ha festeggiato pure la brillante vittoria della compagna di squadra Marina Forziati, confermando ancora una volta la qualità del vivaio partenopeo. Fondamentale, nel percorso di crescita dell’atleta, anche il supporto del mental coach Simone Iovino, che accompagna Elisa nel lavoro sulla concentrazione, sulla gestione emotiva e sulla preparazione mentale alle competizioni.

Accanto ai successi sportivi, Elisa ha potuto contare anche sul sostegno della sua scuola “Ada Negri” di Villaricca: i docenti e i compagni della classe IB, sempre presenti e comprensivi nel suo percorso tra studio e scherma.

“Elisa è un esempio per la perseveranza e la forza di volontà con cui si allena e studia. Può essere soddisfatta della stagione che ha disputato”, ha dichiarato con orgoglio l’istruttore Giovanni Gargiulo.

Prossimo obiettivo: la gara regionale a squadre

Per le giovani schermitrici campane, però, non è ancora tempo di riposo. Il prossimo 23 maggio Elisa Maisto e Marina Forziati gareggeranno insieme ad Alessandra Cotena e Paola Forziati nella competizione regionale a squadre. Un quartetto affiatato e competitivo, pronto a dare battaglia in pedana per portare ancora più in alto i colori del club e della scherma campana.