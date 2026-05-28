Parete, rissa in strada in pieno giorno: due identificati e una persona in ospedale

Una rissa in pieno giorno in via della Repubblica a Parete nei pressi di un noto bar. È quanto documenta un filmato che in queste ore sta circolando in rete. Nel video, realizzato da un automobilista di passaggio nella giornata di ieri, si vedono due persone di origine straniera azzuffarsi sull’asfalto. A loro se ne aggiunge una terza, che si accanisce sugli altri due con calci e schiaffi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Due soggetti sono stati identificati da militari dell’Arma e uno è ricoverato in osservazione in ospedale. Si trarrebbe della seconda zuffa registrata in città nel giro di appena due giorni. Ad alimentare la violenza anche condizioni psicofisiche alterate dall’uso di alcol o stupefacenti.