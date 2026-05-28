Sorpreso con armi e droga in casa e in auto. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 57enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato altresì denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Napoli, droga e armi in auto e in casa: scatta l’arresto per un 57enne

In particolare, gli agenti del Commissariato di Chiaiano, nel transitare in via Emilio Scaglione, hanno controllato il 57enne a bordo di un’autovettura. Durante tali fasi, il prevenuto è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente contenuta in alcuni recipienti e in bustine di plastica, oltre a siringhe di diverse misure. Sul sedile anteriore del veicolo, invece, è stato rinvenuto un coltello con la lama di 5 centimetri.

A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare, nel corso della quale i poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo, dove hanno rinvenuto diverse sostanze stupefacenti del tipo MDMA, GBL e catinoni sintetici, tre coltelli di piccole dimensioni, materiale per il confezionamento della droga e 800 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.