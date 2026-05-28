Polizia Locale in azione a Casandrino, chiuso market asiatico. Controlli a tappeto in città

Carne avariata pronta per essere venduta, pesce conservato in condizioni ritenute pericolose per la salute pubblica e sporcizia diffusa tra gli scaffali. È questo il quadro emerso durante il blitz eseguito nella mattinata di ieri, mercoledì 27 maggio, a Casandrino. L’operazione, condotta dalla Polizia Locale agli ordini del comandante Andrea D’Ambrosio, ha visto impegnati anche Esercito Italiano, Asl e Vigili del Fuoco in una serie di controlli ad alto impatto sul territorio cittadino.

Chiuso market asiatico gestito da madre e figlio

Nel mirino dei controlli è finito un market asiatico gestito da una donna e dal figlio, entrambi originari del Bangladesh. Durante le verifiche sarebbero emerse numerose irregolarità igienico-sanitarie, con alimenti conservati in pessime condizioni.

Gli operatori hanno riscontrato carne deteriorata destinata alla vendita, prodotti ittici conservati senza il rispetto delle norme previste e ambienti ritenuti non idonei sotto il profilo sanitario. Alla luce delle criticità emerse, le autorità hanno disposto la chiusura dell’attività commerciale e avviato ulteriori accertamenti.

Auto rubata segnalata durante il blitz

Nel corso delle operazioni è arrivata anche la segnalazione di un’auto rubata in transito nella zona. Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti rapidamente, ma del veicolo non è stata trovata alcuna traccia. Nei pressi del market, però, i caschi bianchi hanno sequestrato uno scooter privo di targa e documenti.

Controlli anche in una panetteria abusiva e in un’attività di fabbro

Il blitz è poi proseguito nel centro cittadino, dove gli agenti hanno effettuato verifiche in una panetteria ricavata in un sottoscala di un edificio e in un’attività di fabbro. Anche in questi casi sono stati avviati ulteriori controlli amministrativi e sanitari, con accertamenti tuttora in corso da parte delle autorità competenti.

Sicurezza e controlli a Casandrino

L’operazione conferma il rafforzamento dei controlli sul territorio da parte della Polizia Locale e degli enti preposti, con particolare attenzione alla sicurezza alimentare, al rispetto delle norme igienico-sanitarie e al contrasto delle attività abusive.