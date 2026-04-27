Elezioni, tutti i candidati sindaco nella provincia a nord di Napoli: tante civiche e pochi i partiti

Parte la corsa alle amministrative in diversi comuni della provincia di Napoli, con sfide articolate e più candidati in campo. A Melito è sfida a tre: Dominique Pellecchia per il centrosinistra con Pd e Movimento 5 Stelle, Giovanni Barretta con Lega e Forza Italia, e Giuseppe Chiantese sostenuto da civiche di centrodestra. A Casalnuovo sono tre i candidati sindaco: Nicoletta Romano, assessore uscente, Katia Iorio, ex consigliere di Forza Italia oggi con il campo largo, e Giovanni Nappi sempre per il centrosinistra.

Ad Afragola confronto tra Gennaro Giustino per il centrosinistra e Alessandra Iroso per il centrodestra. Scenario più ampio a Frattamaggiore: per il centrodestra il candidato è Giuseppe D’Ambrosio; per il Movimento 5 Stelle insieme ad Alleanza Verdi e Sinistra corre Luigi Del Prete; il Partito Democratico sostiene Nello Rossi; candidatura civica per Daniela Pezzella; mentre civiche, molti ex consiglieri e il sindaco uscente Pasquale Del Prete sostengono la sua area.

A Casandrino tre aspiranti sindaci: Rosa Chianese, Nicola Marrazzo e Domenico Landolfo. A Calvizzano sfida tra Luciano Borrelli, consigliere metropolitano uscente, e Giacomo Pirozzi, sindaco uscente. Infine Mugnano con quattro candidati: Pierluigi Schiattarella per il Pd, Nello Romagnuolo civiche, Gennaro Ruggiero per Fratelli d’Italia e Massimo Vallefuoco per il Movimento 5 Stelle.