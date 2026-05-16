È questa sera la finale dell’Eurovision con in gara Sal da Vinci. Il cantante napoletano si presenta sul palco di Vienna dopo il doppio disco di platino di “Rossetto e Caffè” (2024) e con un 2° posto nelle charts italiane di “Per sempre sì”, canzone con cui si esibirà questa sera.

Sal Da Vinci stasera in finale all’Eurovision: ha buone chance di vittoria

Sal sarà accompagnato da una coreografia nella quale i ballerini Marcello Sacchetta e Francesca Tocca mettono in scena i preparativi di un matrimonio, con tanto di gonna della sposa che srotolandosi rivela la bandiera tricolore e Sal Da Vinci come celebrante.

Nell’ordine di uscita della finale, la posizione 22 dell’Italia è considerata favorevole, inserita nella parte finale della serata, subito dopo Cipro e prima della Norvegia. Intanto è giunta notizia che Sal Da Vinci sarà uno degli ambasciatori della candidatura della c”anzone napoletana classica a patrimonio dell’umanità”: lo ha annunciato il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi.

Il prossimo 5 giugno, all’Arena di Verona con diretta su Rai Uno ed in Eurovisione, si terrà l’evento del lancio della candidatura. Oltre a Sal da Vinci, ci saranno anche Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Serena Rossi, Vittorio Grigolo, Placido Domingo e Patti Smith, che interpreteranno i più grandi classici della musica napoletana.