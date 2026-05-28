Poggiomarino piange Giovanni: il 22enne morto dopo un tragico incidente in moto

È una comunità sconvolta e in lacrime quella di Poggiomarino per la tragica morte di Giovanni Sangiovanni, il giovane di 22 anni deceduto in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 27 maggio.

La notizia della scomparsa del ragazzo si è diffusa rapidamente in città, lasciando sgomento tra amici, conoscenti e cittadini che in queste ore stanno affidando ai social messaggi di dolore, ricordo e vicinanza alla famiglia, molto conosciuta e stimata sul territorio.

Il tragico incidente di Giovanni Sangiovanni

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Giovanni stava viaggiando in sella al suo motociclo lungo via Tortorelle, in direzione di via Iervolino, quando avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento.

Il violento impatto è avvenuto all’altezza del civico 212, dove il giovane si sarebbe schiantato contro un palo dell’illuminazione pubblica. Dopo l’urto, il 22enne è stato sbalzato per diversi metri, terminando la sua corsa ai margini della carreggiata.

Inutili i soccorsi: Giovanni morto in ospedale

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118 che hanno trasportato il giovane d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Sarno. Nonostante i tentativi dei medici, Giovanni Sangiovanni è deceduto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto.

Indagini della Polizia Locale di Poggiomarino

Gli agenti della Polizia Locale di Poggiomarino hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini ancora in corso.