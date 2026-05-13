Quanto è mancato De Bruyne al Napoli e cosa cambia ora con il suo rientro

Il rientro di Kevin De Bruyne è stata la notizia che i tifosi del Napoli aspettavano da mesi. Dopo oltre quattro mesi lontano dal campo, il centrocampista belga è tornato a disposizione di Antonio Conte nella sfida contro il Torino, mostrando fin da subito condizioni fisiche eccellenti e una freschezza mentale che ha sorpreso anche i più ottimisti. Un ritorno che ha riacceso l’entusiasmo dell’ambiente partenopeo, ma che porta con sé una domanda inevitabile: quanto ha pesato la sua assenza nei mesi più caldi della stagione?

L’acquisto dell’estate e le aspettative altissime

L’arrivo di De Bruyne a Napoli, nella scorsa estate, aveva rappresentato il colpo di mercato più importante della Serie A. Un giocatore con il suo curriculum, reduce da anni di dominio in Premier League con il Manchester City, alzava immediatamente il livello delle ambizioni azzurre.

Non a caso, secondo i portali specializzati di analisi sportiva, il Napoli figurava stabilmente tra le principali favorite per la vittoria finale del campionato. Le aspettative erano enormi: De Bruyne doveva essere il faro della manovra, l’uomo capace di trasformare una squadra già competitiva in una formazione da scudetto.

L’infortunio contro l’Inter e il lungo silenzio

A ottobre, però, tutto si è complicato. Nella sfida contro l’Inter, De Bruyne ha riportato un infortunio che lo ha costretto a uno stop prolungato. Settimane che sono diventate mesi, accompagnate da un silenzio social del giocatore che ha alimentato speculazioni e preoccupazioni di ogni tipo.

Le voci su un possibile malcontento del belga si rincorrevano, mentre il Napoli si trovava a dover affrontare il cuore della stagione senza il suo elemento di maggiore qualità tecnica. Un’assenza che ha lasciato un vuoto evidente nella costruzione del gioco e nella capacità di creare superiorità numerica nelle zone decisive del campo.

Un Napoli che ha lottato senza la sua stella

Il peso dell’assenza di De Bruyne lo ha sintetizzato efficacemente il giornalista Carlo Alvino, definendo il belga il “pezzo da 90” della squadra e sottolineando quanto sia mancata la sua luce nei mesi più complicati. Senza la visione di gioco del numero undici, il Napoli ha dovuto affidarsi maggiormente al collettivo e alla solidità difensiva per portare a casa i risultati. I punti sono arrivati, ma spesso con prestazioni sofferte e prive di quella fluidità nella manovra che un giocatore come De Bruyne è in grado di garantire. La capacità di verticalizzare con un passaggio, di accendere la manovra con una giocata improvvisa, di gestire i ritmi della partita: tutto questo è mancato al Napoli per oltre quattro mesi.

Il rientro e i primi segnali incoraggianti

Il ritorno in campo contro il Torino ha dato subito risposte positive. De Bruyne si è presentato in ottime condizioni, dimostrando di aver lavorato con grande serietà durante il lungo periodo di recupero. Già nella successiva partita contro il Lecce, vinta 2-1, il belga si è reso protagonista con scambi in velocità che hanno cambiato il volto del secondo tempo. Una vittoria in cui anche Hojlund ha raggiunto la doppia cifra con il suo decimo gol in campionato, a testimonianza di come la presenza di De Bruyne possa elevare il rendimento di tutta la squadra.

Verso il rush finale: conferma e obiettivi

Le notizie che arrivano dall’entourage del giocatore confermano un quadro di totale serenità tra il club e il calciatore. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, né De Bruyne né i suoi agenti hanno mai manifestato l’intenzione di lasciare il Napoli. Non esiste alcun segnale di rottura con il club, e la società dal canto suo non intende avviare discussioni su una possibile cessione. La strada tracciata sembra portare verso la conferma anche per la prossima stagione. Ora l’attenzione è tutta rivolta al campo.

Mancano nove partite al termine del campionato e l’obiettivo Champions League resta la priorità assoluta. Il Napoli, come ha ricordato Alvino, è una squadra che corre e che nel finale di partita ha dimostrato di avere più energie degli avversari. In sintesi, De Bruyne è mancato, e molto. Ma il suo rientro potrebbe essere l’arma in più per un finale di stagione che il Napoli vuole vivere da protagonista assoluto.