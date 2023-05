Cambiano gli orari del trasporto pubblico a Napoli in vista della festa scudetto attesa per stasera, al termine del match contro l’Udinese.

Scudetto Napoli, cambiano orari della metropolitana

Gli orari della linea 1 della metro e delle funicolari si protrarranno fino alle 2 del mattino. Anche se la metro gialla farà una tratta abbreviata: Piscinola-Dante. Non arriverà dunque fino a Garibaldi.

Una scelta – spiegano dal Comune al Mattino – per avere una frequenza dei treni ogni 5 minuti e mezzo. Sarà invece la Linea 2 a coprire le altre fermate.

“Cinquantadue treni in più – si legge in una nota delle Fs – per un totale di oltre 12mila posti dopo la decisione del Comitato sicurezza e ordine pubblico biglietteria Napoli Campi Flegrei aperta fino alle 2 di notte. Chiuse le stazioni di Napoli Cavalleggeri e Piazza Leopardi. Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security”.

Alle 21 scatta dispositivo di traffico

Alle 21 scatterà il divieto di transito e circolazione veicolare nell’area del centro cittadino con l’istituzione di una maxi zona rossa, ribattezzata dalle autorità ‘zona azzurra’, con posti di blocco dislocati nei varchi di accesso dell’area. Il dispositivo di traffico, secondo quanto previsto dall’ordinanza emessa dal sindaco Gaetano Manfredi, resterà in vigore fino alle 2 e comunque fino a cessate esigenze.

Oltre all’interno dello stadio, le aree interessate dal divieto sono le seguenti: da via Cinthia altezza via Terracina​, via Leopardi​,​ via A. Doria​, ​viale Augusto fino a piazza Italia​, ​via Giulio Cesare fino a piazza Itali​a, ​via Campegna​, ​via Diocleziano fino all’incrocio con via Cavalleggeri​,​ viale Kennedy fino all’ingresso della Mostra ​d​’Oltremare​, ​l’intero piazzale Tecchio​, ​largo Matteucci e Barsanti​,​ via Claudio​, ​via Marconi​, ​via Terracina compresa nel tratto tra l’incrocio con via Cinthia​ e ​via Leopardi​,​ e l’​o​spedale San Paolo.​

Prolungati orari dei servizi Eav

Rafforzamento dei servizi ferroviari Eav fino mezzanotte sulle linee flegree Cumana e Circumflegrea, che collegano il centro di Napoli ai comuni dei Campi Flegrei, e sulla metropolitana Piscinola-Aversa che collega la stazione Piscinola-Scampia (con interscambio con la Linea 1 della metropolitana) con Aversa in provincia di Caserta.

​Le ultime corse della Cumana sono previste dalla stazione di Montesanto alle 00.01 con arrivo a Torregaveta alle 00.42 e da Torregaveta alle ore 23:54 con arrivo a Montesanto alle ore 00.35. L’ultima corsa della Circumflegrea partirà da Montesanto alle ore 23.36 con arrivo a Licola alle ore 00.19, da Montesanto alle ore 00.00 con arrivo a Quarto alle ore 00.30 e da Licola alle ore 23.56 con arrivo a Montesanto alle ore 00.39. L’ultima corsa della metro Piscinola-Aversa partirà da Piscinola alle ore 23.45 con arrivo ad Aversa alle ore 23.58 e da Aversa alle ore 23.45 con arrivo a Piscinola alle ore 23.58.

