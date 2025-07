Una pistola Beretta calibro 22 con il colpo in canna, sei proiettili nel serbatoio e droga nascosta tra le mura domestiche. È quanto hanno scoperto i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano durante una perquisizione in un’abitazione nella zona di Licola.

Giugliano. Pistola nascosta in bagno e droga in casa: arrestato 26enne

In manette è finito Giuseppe Pio Saulino, 26 anni, originario di Napoli ma residente a Giugliano, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane dovrà ora rispondere dei reati di detenzione illegale di arma da fuoco e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

I militari, durante il controllo, hanno rinvenuto l’arma nascosta nel controsoffitto del bagno, occultata dietro un faretto. In un ripostiglio, invece, sono stati trovati una stecchetta di hashish e tre dosi di marijuana, già pronte per la vendita. La pistola è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in episodi criminali. Per Saulino si sono aperte le porte del carcere. È attualmente detenuto in attesa di giudizio.