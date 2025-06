Linea 1, stop estivo: disagi anche per Aversa, metro inutilizzabile per Napoli

AVERSA. Dal 23 giugno al 15 settembre chiuderanno tre fermate chiave della Linea 1 della metropolitana di Napoli: Piscinola, Chiaiano e Frullone. Uno stop necessario per consentire il rifacimento di uno dei binari, logorato dal tempo.

Un intervento programmato, ma che rischia di mandare in tilt i collegamenti con la città, soprattutto per i pendolari dell’area nord. A subire meno le conseguenze, almeno sulla carta, è Aversa. Collegata alla Linea 1 attraverso la linea arcobaleno, resterà connessa con Giugliano e Mugnano, ma non sarà più possibile proseguire oltre Piscinola, l’unica stazione di interscambio. Di fatto, la fermata di Aversa, in viale Kennedy, sarà inutilizzabile per raggiungere Napoli.

Chi vorrà recarsi in città dovrà necessariamente affidarsi alla stazione di piazza Mazzini della città normanna, da dove partono i treni diretti alla Stazione Centrale di Napoli e, da lì, alla fermata Garibaldi della Linea 1. L’ANM aveva annunciato l’attivazione di navette sostitutive fino a Colli Aminei, ma a pesare è il nodo del personale: in estate, molti autisti sono in ferie e il servizio potrebbe essere ridotto. Disagi in vista per studenti, lavoratori e pendolari, anche per chi – come Aversa – può contare su un’alternativa. Per tutti gli altri, spostarsi sarà una corsa a ostacoli.

