Allo Stadio Maradona verranno installati diversi maxi-schermi per dare la possibilità ai tifosi di seguire il match Udinese-Napoli, che resta fissato alle 20 e 45: è una delle prime misure comunicate, in questi minuti, dal prefetto Claudio Palomba al termine del comitato ordine e sicurezza dedicato alla festa scudetto cui hanno preso parte il sindaco Manfredi e il presidente del Napoli De Laurentiis.

Otto maxi-schermi al Maradona

Saranno ben 8 i maxi-schermi allestiti al Maradona, uno per ogni settore. Il prezzo a persona è di 5 euro. La vendita dei biglietti è partita già oggi per gli abbonati e successivamente sarà aperta agli altri tifosi. Una parte dell’incasso sarà destinata a coprire le spese mentre la restante sarà devoluta in beneficenza.

Napoli, il piano sicurezza

Sempre nella giornata di oggi, dovrebbe essere messo a punto il nuovo piano di sicurezza che prevederebbe, ancora una volta, una maxi zona pedonale in centro e anche il divieto di vendita e consumo di bevande alcoliche in lattina e in vetro.

Non solo le uniche misure sul tavolo del Prefetto: si stabilirà anche il divieto di sosta entro un raggio di 300 metri dagli ospedali cittadini dalle 17 alle 4 del mattino di entrambi i giorni e quello di vendita di fuochi d’artificio, di petardi e botti di ogni genere.

“La nostra idea è quella di un dispositivo flessibile per coniugare la sicurezza, in caso di partenza dei festeggiamenti, le normali attività che si svolgono durante la settimana e riducendo al minimo eventuali disagi. Il dispositivo di chiusura al traffico autoveicolare sarà proporzionato rispetto a eventuali accadimenti”, ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi al termine della riunione in Prefettura.

L’isola pedonale e tutti i provvedimenti adottati partiranno domani sera alle ore 21, in concomitanza con Lazio-Sassuolo, partita che in caso di mancata vittoria dei romani significherebbe scudetto matematico per il Napoli. In caso di vittoria della Lazio “il dispositivo viene immediatamente disattivato”, ha spiegato Manfredi. Giovedì il tutto sarà ripetuto in contemporanea con Udinese- Napoli, calcio d’inizio alle 20.45.

Rientro della squadra venerdì

Aurelio De Laurentiis, nella conferenza stampa di questa mattina in Prefettura, ha inoltre confermato quanto già ipotizzato dagli organi di stampa: la squadra azzurra, dopo la partita con l’Udinese, non rientrerà immediatamente a Napoli ma lo farà venerdì nella tarda mattinata o nel primo pomeriggio. Ci sarà così tempo per i tifosi di accogliere all’aeroporto i giocatori azzurri senza creare problemi nella serata di giovedì.