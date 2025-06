Dal 23 giugno al 15 settembre la Linea 1 della metropolitana di Napoli sarà interrotta nella tratta Piscinola-Colli Aminei per consentire lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria.

Linea 1, stop estivo tra Piscinola e Colli Aminei: annunciato piano di mobilità alternativa

Lo comunica Anm, che annuncia anche un piano di mobilità alternativa per ridurre i disagi all’utenza. Durante il periodo di sospensione sarà attivato un servizio bus sostitutivo, attivo tutti i giorni dalle 6:30 alle 23:30, con frequenza di circa 10 minuti e fermate solo in corrispondenza delle stazioni di Piscinola, Chiaiano, Frullone e Policlinico.

Inoltre, sarà garantito un servizio metropolitano unidirezionale:

Dalle 6:00 alle 8:00 da Piscinola verso Colli Aminei

Dalle 21:30 alle 23:30, da domenica a giovedì, e dalle 00:00 alle 2:00 il venerdì e sabato, in direzione opposta.

Anm fa sapere che non sono previste chiusure anticipate della linea metropolitana per tutta la durata dei lavori. I cantieri si inseriscono nel programma di potenziamento e messa in sicurezza della rete urbana.