Napoli, omicidio nella notte a Porta Capuana: 27enne ucciso con coltellata al torace

È morto dissanguato in ospedale, colpito da una profonda ferita al torace. Vittima un 27enne di origini marocchine, raggiunto da un fendente nella tarda serata di ieri in via Alessandro Poerio, a pochi passi da Porta Capuana, nel cuore di Napoli.

Omicidio nella notte a Porta Capuana: 27enne ucciso con una coltellata al torace

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, l’uomo sarebbe stato aggredito da una o più persone ancora non identificate. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando una telefonata al 112 ha segnalato un giovane ferito in strada. Soccorso dal 118 e trasportato in ambulanza all’ospedale del Mare, il 27enne è morto poco dopo l’ingresso in pronto soccorso a causa della gravissima lesione toracica.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, mentre i rilievi scientifici sono stati effettuati dalla Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo Investigativo. Le indagini sulla dinamica del presunto agguato sono affidate al Nucleo Operativo Napoli Stella, che al momento non esclude nessuna pista, dall’omicidio maturato in ambito criminale a un regolamento di conti.

Le indagini

La salma è stata sequestrata e trasferita al II Policlinico per l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria, che potrà chiarire la natura e l’ora esatta del decesso. Al vaglio degli investigatori anche le immagini di videosorveglianza della zona e le testimonianze raccolte nel quartiere. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, ma la pista dell’omicidio volontario è quella che, al momento, appare più concreta.