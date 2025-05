Una città pedonalizzata con trasporti pubblici no stop. È il concetto al centro del piano traffico elaborato dalle istituzioni in occasione di Napoli-Cagliari, la serata decisiva per lo scudetto. La partita sarà trasmessa in chiaro sui tre maxi schermi in città (Plebiscito, piazza Mercato e Scampia) e gli oltre 50 distribuiti nell’area metropolitana. Sarà senza sosta il servizio di metro linea 1 e delle quattro funicolari.

Napoli, lungomare pedonalizzato e metro Linea 1 no stop in vista del match scudetto

Aperti h24 i parcheggi Brin, Colli Aminei, Pianura e Bagnoli ed anche Frullone e quelli del Centro Direzionale. Lo stesso servizio sarà offerto da Anm ai cittadini e ai turisti per i festeggiamenti in caso di vittoria, anche per i giorni 24, 25 e 26 maggio, quindi fino a lunedì quando dovrebbe esserci il bus scoperto. Per la linea 2, corse fino alle 4 di stanotte e fino alle 2 per la tratta Piscinola-Aversa dell’Eav. Un grande lavoro per garantire l’ordine pubblico con circa 1800 unità delle forze dell’ordine schierate.

L’Asl Napoli 1 ha predisposto il potenziamento dei pronto soccorso e una rete d’emergenza che prevede, tra l’altro, 9 punti di primo soccorso in aree ritenute più calde e 30 gruppi a piedi tra la gente per poter intervenire più celermente. Le strade saranno chiuse al traffico a partire dalle 20.30. La zona del lungomare sarà pedonalizzata e saranno chiusi anche i due tunnel che collegano il centro con il quartiere di Fuorigrotta. Pertanto il deflusso dalla zona stadio avverrà per via Consalvo e attraverso la Tangenziale anche se il sindaco ha lanciato un appello, a tutti, a spostarsi con i mezzi pubblici.