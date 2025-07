Prima il rifiuto, poi l’aggressione brutale. È successo in via Vespucci, a Napoli all’angolo con via Toscano, dove un 78enne è stato colpito con una spazzola da un lavavetri dopo aver rifiutato la pulizia del parabrezza.

Napoli. Aggredisce anziano al semaforo dopo rifiuto al lavavetri: arrestato 23enne

Il giovane, un 23enne di origini ghanesi, si era avvicinato alle auto ferme al semaforo dopo aver premuto il pulsante pedonale per far scattare il rosso. Alla vista del lavavetri, l’anziano aveva prima fatto cenno di “no” con la mano e poi attivato i tergicristalli per dissuaderlo. Ma non è bastato.

Quando il 78enne ha abbassato il finestrino per chiarire il suo rifiuto, è stato colpito al volto con violenza dal manico della spazzola. Per lui dieci giorni di prognosi.

Allertati da alcuni passanti, i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti immediatamente. Dopo un tentativo di resistenza, il 23enne è stato arrestato e condotto in camera di sicurezza. Dovrà rispondere di violenza privata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.