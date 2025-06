Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata oggi, lunedì 30 giugno, alle ore 12:47 nell’area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel Golfo di Pozzuoli, proprio davanti al Castello di Baia, a una profondità di circa 5 chilometri. L’evento sismico è stato distintamente avvertito dalla popolazione in diversi quartieri di Napoli e nei comuni limitrofi.

Scossa di terremoto: nessuna criticità rilevata nel territorio del Comune di Napoli

Nonostante l’intensità percepita, le accelerazioni registrate non sono risultate tali da compromettere la stabilità degli edifici. Al momento, non si segnalano danni né feriti. La Protezione Civile, già allertata pochi istanti dopo la scossa, ha avviato immediatamente un monitoraggio del territorio comunale, senza rilevare criticità o richieste di assistenza.

Il Centro Operativo Comunale (COC) si è prontamente insediato, attivando i protocolli di emergenza e mantenendosi in stato operativo per eventuali necessità. In via precauzionale, le aree di attesa di Bagnoli e Agnano, così come l’area di accoglienza di via Terracina, sono state predisposte per un’eventuale attivazione in caso di evoluzione dello scenario.

La Protezione Civile, in una nota ufficiale, ha invitato i cittadini alla calma e a seguire esclusivamente le comunicazioni diffuse dagli enti istituzionali, ricordando l’importanza di non diffondere notizie non verificate.