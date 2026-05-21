Forte scossa di terremoto all’alba di oggi, 21 maggio, nei Campi Flegrei. Il sisma, registrato intorno alle 5.50 di oggi con epicentro nell’area di Pozzuoli e magnitudo 4.4, è stato avvertito distintamente in numerosi comuni dell’area flegrea e nella zona occidentale di Napoli.

Campi Flegrei, la terra torna a tremare: scossa di terremoto di 4.4 all’alba

Secondo le prime segnalazioni, decine di residenti sono scesi in strada per la paura. La scossa è stata percepita anche a Bacoli, Quarto, Monte di Procida, Qualiano, Varcaturo e Licola, oltre che nei quartieri occidentali del capoluogo campano. Dopo il terremoto principale sono state registrate altre scosse di minore intensità nell’ambito dello sciame sismico che sta interessando l’area dei Campi Flegrei.

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale per monitorare la situazione e coordinare le verifiche su eventuali danni agli edifici. In via precauzionale è stata inoltre decisa la chiusura delle scuole sul territorio comunale per consentire i controlli di sicurezza. Stessa decisione a Quarto e Qualiano.