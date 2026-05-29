Giugliano, arrestato pusher ai domiciliari: in casa cocaina, bilancino e oltre mille euro in contanti

Era già sottoposto agli arresti domiciliari, ma all’interno della sua abitazione nascondeva droga, denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 maggio, a Giugliano.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Controlli straordinari sul territorio

Nel corso delle attività, i poliziotti hanno identificato 27 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, controllato 11 veicoli e contestato due violazioni al Codice della Strada. L’attenzione degli agenti si è poi concentrata sull’abitazione di un uomo di 50 anni, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

Cocaina, bilancino e telecamera puntata sulla strada

Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto una busta e 21 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 15 grammi.

Sequestrati anche un bilancino di precisione, ritenuto utile per il confezionamento delle dosi, una telecamera installata in modo da monitorare la pubblica via e 1.075 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, presumibilmente riconducibili all’attività di spaccio.

Arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti

Alla luce di quanto emerso, il 50enne è stato arrestato dagli agenti con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.