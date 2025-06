Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.6: evacuate scuole durante esami maturità

Al “Righi” di viale Kennedy, a Fuorigrotta, gli esami orali di maturità 2025 sono stati immediatamente sospesi. Studenti, docenti e personale non docente sono stati fatti evacuare per precauzione. Nessun ferito, ma tanta paura tra i presenti. Le verifiche sugli edifici scolastici sono in corso.

Crolla costone isolotto Pennata

Dopo il sisma c’è stato un cedimento del costone di roccia dell’isolotto di Pennata, relitto del cratere del lago Miseno, comune di Bacoli. L’isola si trova di fronte alla nota spiaggia dello Schiacchietiello, ritrovo per bagnanti e turisti. Non è chiaro se siano coinvolte imbarcazioni e se ci siano feriti. Il sisma è stato avvertito in maniera netta anche sull’isola di Procida.