Mattinata complicata per gli automobilisti in transito sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. Nei pressi dell’uscita di Battipaglia, in direzione sud, un mezzo pesante impegnato nel trasporto di angurie ha perso parte del carico, causando notevoli disagi alla circolazione.

Angurie sulla carreggiata dell’A2: traffico in tilt nei pressi di Battipaglia

Per cause ancora da chiarire, diverse cassette contenenti la frutta si sono rovesciate sulla carreggiata. Decine di angurie sono finite sull’asfalto e molte di esse si sono frantumate all’impatto, spargendo polpa e succo lungo il tratto interessato.

L’episodio ha provocato rallentamenti e lunghe code, con gli automobilisti costretti a procedere con estrema prudenza per evitare i cocomeri disseminati sulla strada. Sul luogo dell’accaduto sono intervenute le squadre addette alla viabilità e i mezzi di soccorso, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e ripristinare le normali condizioni di traffico.

Come nella canzone di Tony Tammaro

Non è passato inosservato, inoltre, il comportamento di alcune persone che hanno raccolto le angurie rimaste integre sulla carreggiata. Una scena che ha ricordato a molti la celebre canzone di Tony Tammaro dedicata al furto di meloni in seguito al ribaltamento di un’Ape Car, diventata negli anni un vero cult della tradizione musicale napoletana.