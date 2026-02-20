Scomparse a Melito, ore di ansia per Anna e Laura: hanno 15 anni, ricerche in corso

Ore di forte apprensione a Melito per la scomparsa di Anna Angiolino e Laura Fabozzi, entrambe di 15 anni. Le due adolescenti risultano irreperibili e le famiglie, profondamente preoccupate, hanno lanciato un appello pubblico affinché chiunque abbia informazioni utili possa farsi avanti.

Secondo quanto riferito, l’ultimo avvistamento delle due ragazze risale a via Roma a Melito, nei pressi della filiale UniCredit. Da quel momento si sono perse le loro tracce e ogni tentativo di contatto si è rivelato vano.

Ultimo avvistamento in via Roma: ricerche in corso

Le ricerche di Anna Angiolino e Laura Fabozzi sono attualmente in corso. Le famiglie hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire gli ultimi spostamenti delle due 15enni e raccogliere eventuali testimonianze. La zona dell’ultimo avvistamento, in pieno centro cittadino, è stata indicata come punto chiave per eventuali segnalazioni. Gli investigatori stanno verificando immagini di videosorveglianza e ascoltando possibili testimoni.

Appello sui social: “Chi sa qualcosa contatti il 112”

La notizia della scomparsa è stata diffusa anche attraverso i social network, dove amici e conoscenti stanno condividendo l’appello delle famiglie per amplificare il più possibile la ricerca. Chiunque abbia visto Anna Angiolino e Laura Fabozzi a Melito o sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il numero di emergenza 112 o a rivolgersi alle forze dell’ordine.